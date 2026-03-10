“Le dieron dinero sin firmar”: Herediano no puede creer lo que filtraron de Getsel Montes en Honduras

Getsel Ramón Montes Escobar (29 años) es uno de los mejores legionarios que tiene Honduras y cada fin de semana lo demuestra con el Herediano de Costa Rica.

El catracho fue clave en el bicampeonato que consiguió el Herediano en el pasado reciente y ha sido uno de los mejores fichajes que ha realizado Jafet Soto durante su gestión.

Antes de llegar a Costa Rica, Getsel tuvo un paso por el Real España, donde logró ser campeón en 2017 tras ganarle la final a Motagua en Tegucigalpa.

Lo que nadie esperaba era que se filtrara lo que hizo con su primer salario cuando fichó por el Real España. De hecho, ni siquiera había firmado el contrato cuando se fue a hacer una compra.

Herediano conoce lo que hizo Getsel Montes con su primer salario

Reynaldo Tilguath, entrenador hondureño, fue quien contó la anécdota sobre lo que hizo Montes en su paso por el Real España.

“Ellos contrataron a Getsel Montes, el que está en Herediano. Llega (Getsel) y les dice: ‘Sí, voy a firmar con ustedes (Real España), pero quiero esta prima ahora’. ‘¿Cómo que ahorita?’, le respondieron, y le dieron el dinero sin que firmara. Él se lo llevó, fue a comprar un carro y luego regresó a estampar la firma”, relató Tilguath.

“Ese es el grado de educación que nosotros debemos mejorar en los jugadores. Primero, tu casa; sí, el carro es una necesidad para ellos, pero hay prioridades. Mira dónde está Getsel hoy, triunfando”.

Getsel Montes ha crecido mucho en Costa Rica, y su buen nivel en el Herediano lo llevó a la selección de Honduras. Se espera que, en el proceso que comienza con José Francisco Molina, siga siendo convocado.

