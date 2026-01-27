Pumas revela la noticia sobre el futuro de Keylor Navas que lo cambiaría todo: “Sería ideal”

En los últimos días, la afición de Pumas de la UNAM ha mostrado preocupación ante la posibilidad de perder a su capitán y principal referente, Keylor Navas, justo en un momento clave de su contrato.

Además, el gran nivel que ha mostrado el portero tico en el arranque de la Liga MX no ha pasado desapercibido, al punto de despertar el interés de Rayados de Monterrey y desde España.

Sobre ese escenario el vicepresidente deportivo de Pumas reveló la noticia sobre el futuro de Keylor Navas que lo cambiaría todo para el costarricense y para quienes quieren hacerse de sus servicios.

¿Qué sucede con el futuro de Keylor Navas en Pumas?

Antonio Sancho como vicepresidente deportivo de Pumas, habló sobre el futuro de Keylor Navas, y reconoció que, aunque todavía no se han iniciado conversaciones formales para una renovación de contrato, en el club existe el deseo de verlo cerrar su carrera vestido de auriazul.

Keylor Navas – Pumas

El directivo admitió que sería un escenario ideal para la institución, pero aclaró que por ahora el enfoque ha estado puesto en el arranque del proyecto deportivo. Asimismo, explicó que cualquier decisión dependerá en gran medida de la postura y los planes del propio Navas, ya que será fundamental conocer qué es lo que él quiere para su futuro.

“No, ahorita todavía no, ahorita hemos estado enfocados en este inicio, ya nos tocará sentarnos con Keylor a ver cuál es su idea, cuál es la idea del club y todo, pero me queda claro que también depende de ver qué es lo que él tiene pensado”, explicó Sancho para FOX Sports.

Antonio Sancho – vicepresidente deportivo de Pumas

Sobre la posibilidad de que Keylor Navas se retire defendiendo los colores de Pumas, Antonio fue claro al señalar que sería un escenario ideal para el club, aunque recalcó que todavía no es un tema definido. “Sería ideal; pero bueno, yo creo que hay que ir hablando con él y viendo qué es lo que él quiere y ver todo”, finalizó.