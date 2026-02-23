Es tendencia:
Saprissa nunca olvida: Celso Borges y Michael Barrantes sufren el desplante más doloroso por elegir a Alajuelense

Deportivo Saprissa les dedicó un polémico gesto a Celso Borges y Michael Barrantes, dejando claro que cruzarse de vereda se paga muy caro.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Saprissa no perdona la traición.
© La Teja / LDA.Saprissa no perdona la traición.

La noche del sábado, La Cueva fue una verdadera fiesta con la victoria 2-1 del Deportivo Saprissa en el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense. Pero el clima de algarabía morada empezó mucho antes del pitazo inicial, con una puesta en escena que apuntó directo al orgullo manudo.

Las graderías se poblaron de copias de una portada de diario fechada el 20 de diciembre de 2014, día en que el Monstruo alcanzó su estrella número 31 a nivel nacional, cifra que Alajuelense recién logró igualar hace apenas seis meses.

Luego, al salir los equipos al campo, se desplegó un enorme tifo replicando aquella portada, acompañado por otras dos que recordaban la diferencia en el historial clásico a favor de Saprissa y una frase provocadora: “Cuando ganamos la 31, aún se imprimía el periódico”.

Saprissa borró a Celso Borges y Michael Barrantes

En una de las portadas utilizadas para el tifo, el club modificó la foto original donde aparecían once jugadores morados celebrando. Entre ellos estaban Celso Borges, actual capitán manudo, y Michael Barrantes, hoy vinculado a la institución rojinegra tras su retiro del fútbol profesional.

En la imagen exhibida en La Cueva, ambos fueron reemplazados por Walter “Paté” Centeno y Víctor Cordero. También quedó fuera Armando “Caya” Alonso, otro ex morado que posteriormente defendió el uniforme de Alajuelense.

La imagen original que Cultura Saprissa decidió modificar (X).

La imagen original que Cultura Saprissa decidió modificar (X).

La reacción del saprissismo

Los aficionados dividieron sus reacciones ante este polémico gesto. Mientras la mayoría respaldó la decisión respecto a Celso Borges y “Caya” Alonso, un sector importante hizo una salvedad con Michael Barrantes.

(Facebook).

(Facebook).

Muchos fanáticos del Monstruo sostienen que el actual entrenador asistente de la U-17 de Alajuelense sigue teniendo ADN morado, y que su llegada a Alajuelense se dio, en buena medida, porque Saprissa le cerró las puertas en su momento.

