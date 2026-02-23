Saprissa nunca olvida: Celso Borges y Michael Barrantes sufren el desplante más doloroso por elegir a Alajuelense

La noche del sábado, La Cueva fue una verdadera fiesta con la victoria 2-1 del Deportivo Saprissa en el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense. Pero el clima de algarabía morada empezó mucho antes del pitazo inicial, con una puesta en escena que apuntó directo al orgullo manudo.

Las graderías se poblaron de copias de una portada de diario fechada el 20 de diciembre de 2014, día en que el Monstruo alcanzó su estrella número 31 a nivel nacional, cifra que Alajuelense recién logró igualar hace apenas seis meses.

ver también Explota la polémica: Erick Lonnis rompe el silencio en Saprissa y dice lo que nadie se anima sobre la expulsión de Alajuelense

Luego, al salir los equipos al campo, se desplegó un enorme tifo replicando aquella portada, acompañado por otras dos que recordaban la diferencia en el historial clásico a favor de Saprissa y una frase provocadora: “Cuando ganamos la 31, aún se imprimía el periódico”.

Tweet placeholder

Saprissa borró a Celso Borges y Michael Barrantes

En una de las portadas utilizadas para el tifo, el club modificó la foto original donde aparecían once jugadores morados celebrando. Entre ellos estaban Celso Borges, actual capitán manudo, y Michael Barrantes, hoy vinculado a la institución rojinegra tras su retiro del fútbol profesional.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

En la imagen exhibida en La Cueva, ambos fueron reemplazados por Walter “Paté” Centeno y Víctor Cordero. También quedó fuera Armando “Caya” Alonso, otro ex morado que posteriormente defendió el uniforme de Alajuelense.

La imagen original que Cultura Saprissa decidió modificar (X).

Publicidad

La reacción del saprissismo

Los aficionados dividieron sus reacciones ante este polémico gesto. Mientras la mayoría respaldó la decisión respecto a Celso Borges y “Caya” Alonso, un sector importante hizo una salvedad con Michael Barrantes.

Publicidad

(Facebook).

Publicidad

ver también “Gracias, Saprissa”: a Geiner Segura lo vinieron a buscar de Nicaragua, tomó una decisión y Hernán Medford ya lo sabe

Muchos fanáticos del Monstruo sostienen que el actual entrenador asistente de la U-17 de Alajuelense sigue teniendo ADN morado, y que su llegada a Alajuelense se dio, en buena medida, porque Saprissa le cerró las puertas en su momento.