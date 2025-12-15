En Comunicaciones saben muy bien que están ante uno de los mercados de fichajes más importantes de los últimos tiempos. Tras finalizar en la última posición en el Apertura 2025, el Albo necesita hacer una buena campaña en el próximo torneo.

Si la temporada terminara hoy, Comunicaciones estarían firmando el primer descenso de su historia. Por este motivo que tanto preocupa al club, en los Cremas ya le pusieron el ojo a una figura que habitualmente forma parte de la Selección de Guatemala.

José Chema Rosales interesa en Comunicaciones para el Clausura 2026

Según la información que compartió el medio Analistas Blancos, a Comunicaciones “le interesa” José Rosales. Además, la fuente mencionada añadió que “al jugador no le desagrada la idea“.

De confirmarse este traspaso, sería una de las noticias más relevantes del mercado teniendo en cuenta el pasado de Rosales. Chema es titular en Antigua GFC, pero tiene un largo historial con la camisola de los Rojos de Municipal.

El 5 de la Selección de Guatemala llegó al conjunto escarlata en enero de 2019 tras dejar Petapa y quedó desvinculado definitivamente en diciembre de 2024. En el medio, fue cedido a Xinabajul y Guastatoya hasta arribar al equipo colonial este año.

En el último semestre de 2025, José Rosales se convirtió en una de las piezas fundamentales de Luis Fernando Tena. En la Copa Oro jugó los últimos tres juegos de titular, mientras que en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 también fue clave en la parte final. De llegar a Comunicaciones, será un gran fichaje para Iván Franco Sopegno.