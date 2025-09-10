Es tendencia:
“Se merece estar en La Sele”: Hernán Medford le marca la cancha al Piojo Herrera y le dice a qué jugador debería convocar

Tras la derrota contra Cartaginés, Hernán Medford habló también de Costa Rica y le envió un mensaje a Miguel Herrera en este momento de crisis.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Hernán Medford habló de la Sele. (Foto: La Nación)
La Selección de Costa Rica no levanta cabeza en el arranque de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los empates frente a Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) encendieron la preocupación de la afición y pusieron a Miguel “Piojo” Herrera en el ojo del huracán. En el Estadio Nacional, incluso, ya se escucharon los gritos de “¡Fuera Piojo!”, reflejo del descontento por el bajo rendimiento de la Tricolor.

En ese contexto, una voz autorizada como la de Hernán Medford se sumó al debate. Aunque su equipo, el Club Sport Herediano, atraviesa una crisis tras la derrota 2-0 contra Cartaginés, el “Pelícano” se refirió en conferencia de prensa a la situación de la Selección Nacional y al rol del técnico mexicano.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre Miguel Herrera?

Medford, lejos de echar más leña al fuego, respaldó a Miguel Herrera y recordó la dificultad de dirigir al combinado patrio: Después de los resultados todos opinan y son entrenadores, respeto las decisiones del entrenador, quizá no las comparto (…) No es fácil dirigir a la Selección, hay 5 millones de entrenadores”.

¿Cuál es el jugador de Herediano que debería convocar el Piojo Herrera según Medford?

Sin embargo, el estratega florense también aprovechó para marcar la cancha y lanzar una recomendación puntual:Yo puedo decir que Allan Cruz se merece estar en la Selección, pero todos tenemos gustos diferentes, esto es de gustos. No le salió, puede que en el otro partido le salga”.

El mensaje de Medford es claro: aunque respeta la labor de Herrera, considera que hay futbolistas que no deberían estar ausentes en este momento de crisis, y uno de ellos es el mediocampista del Herediano, que ha venido recuperando protagonismo en el campeonato nacional.

Así, mientras el Piojo Herrera intenta sostener el timón de la Tricolor en plena tormenta eliminatoria, voces como la de Medford no solo defienden su proceso, sino que también le sugieren variantes concretas. La gran pregunta es si el técnico mexicano tomará nota de este consejo cuando anuncie su próxima convocatoria.

