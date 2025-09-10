“Jeaustin Campos es mi candidato”: Miguel Herrera recibe el mensaje que no quería escuchar mientras definen su futuro en Costa Rica

El futuro de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica empieza a tambalearse debido al mal comienzo en estas Eliminatorias luego de empatar (1-1) ante Nicaragua y (3-3) ante Haití.

Ahora, em ese contexto, una voz dentro del fútbol tico ya se inclinó públicamente por Jeaustin Campos como su candidato para dirigir al combinado nacional, un mensaje que llega justo cuando la selección se está jugando su pase al Mundial de 2026.

ver también FIFA no lo deja pasar por alto: Costa Rica recibe un castigo en medio de la crisis que pone en peligro su clasificación al Mundial 2026

¿Jeaustin Campos para dirigir a La Sele en lugar de Miguel Herrera?

En medio de la incertidumbre que rodea a la Selección de Costa Rica, el nombre de Jeaustin Campos comienza a tomar color como una alternativa para dirigir al combinado nacional.

Publicidad

Publicidad

Jeaustin Campos – Real España

Según trascendió, es el candidato impulsado por el periodista José Pablo Alfaro para asumir las riendas de La Sele, en un contexto donde el banquillo sigue en el centro de las críticas y los rumores sobre posibles cambios no cesan.

Publicidad

“Sí es mi candidato, hay que enfrentar a Honduras dos veces, por eso tiene que ser el técnico que mejor conozca el fútbol hondureño. Un DT que conozca Centroamérica y que tenga la capacidad de cambiar la dinámica en corto plazo. Y esa ficha como candidato la tiene Jeaustin Campos“, afirmó Jeaustin Campos.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele en Eliminatorias?

La Selección de Costa Rica volverá a tener acción en las Eliminatorias al Mundial 2026 el 9 de octubre, fecha en la que deberá visitar a Honduras en un partido clave por el Grupo C. Este encuentro se perfila como una verdadera prueba para medir el carácter del equipo, que aún busca su primera victoria en el certamen.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Publicidad

Publicidad

Días más tarde, el 13 de octubre, la Tricolor afrontará un compromiso vital en condición de local contra Nicaragua. Ese choque representa una oportunidad inmejorable para recuperar confianza y sumar puntos determinantes que podrían marcar el rumbo de sus aspiraciones hacia la clasificación mundialista.