Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Jeaustin Campos es mi candidato”: Miguel Herrera recibe el mensaje que no quería escuchar mientras definen su futuro en Costa Rica

Miguel Herrera no atraviesa su mejor momento en la Selección de Costa Rica y el nombre de Jeaustin Campos saltó sobre la mesa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Jeaustin Campos y Miguel Herrera
© Real España - Selección Costa RicaJeaustin Campos y Miguel Herrera

El futuro de Miguel Herrera al frente de la Selección de Costa Rica empieza a tambalearse debido al mal comienzo en estas Eliminatorias luego de empatar (1-1) ante Nicaragua y (3-3) ante Haití.

Ahora, em ese contexto, una voz dentro del fútbol tico ya se inclinó públicamente por Jeaustin Campos como su candidato para dirigir al combinado nacional, un mensaje que llega justo cuando la selección se está jugando su pase al Mundial de 2026.

FIFA no lo deja pasar por alto: Costa Rica recibe un castigo en medio de la crisis que pone en peligro su clasificación al Mundial 2026

ver también

FIFA no lo deja pasar por alto: Costa Rica recibe un castigo en medio de la crisis que pone en peligro su clasificación al Mundial 2026

¿Jeaustin Campos para dirigir a La Sele en lugar de Miguel Herrera?

En medio de la incertidumbre que rodea a la Selección de Costa Rica, el nombre de Jeaustin Campos comienza a tomar color como una alternativa para dirigir al combinado nacional.

Publicidad
Concacaf impone un duro castigo al técnico Jeaustin Campos
Jeaustin Campos – Real España

Según trascendió, es el candidato impulsado por el periodista José Pablo Alfaro para asumir las riendas de La Sele, en un contexto donde el banquillo sigue en el centro de las críticas y los rumores sobre posibles cambios no cesan.

Publicidad

Sí es mi candidato, hay que enfrentar a Honduras dos veces, por eso tiene que ser el técnico que mejor conozca el fútbol hondureño. Un DT que conozca Centroamérica y que tenga la capacidad de cambiar la dinámica en corto plazo. Y esa ficha como candidato la tiene Jeaustin Campos, afirmó Jeaustin Campos.

Tweet placeholder
Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar La Sele en Eliminatorias?

La Selección de Costa Rica volverá a tener acción en las Eliminatorias al Mundial 2026 el 9 de octubre, fecha en la que deberá visitar a Honduras en un partido clave por el Grupo C. Este encuentro se perfila como una verdadera prueba para medir el carácter del equipo, que aún busca su primera victoria en el certamen.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Publicidad

Días más tarde, el 13 de octubre, la Tricolor afrontará un compromiso vital en condición de local contra Nicaragua. Ese choque representa una oportunidad inmejorable para recuperar confianza y sumar puntos determinantes que podrían marcar el rumbo de sus aspiraciones hacia la clasificación mundialista.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La decisión del Federación de Costa Rica con el Piojo Herrera
Costa Rica

La decisión del Federación de Costa Rica con el Piojo Herrera

La IA confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Costa Rica de clasificarse al Mundial
Costa Rica

La IA confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Costa Rica de clasificarse al Mundial

FIFA no lo deja pasar por alto: Costa Rica recibe un castigo en medio de la crisis
Costa Rica

FIFA no lo deja pasar por alto: Costa Rica recibe un castigo en medio de la crisis

Santago Van der Putten ya le apunta a Saprissa: el mensaje que ilusiona a Alajuelense
Deportivo Saprissa

Santago Van der Putten ya le apunta a Saprissa: el mensaje que ilusiona a Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo