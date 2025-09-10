Piojo Herrera contra las cuerdas: la decisión de la Federación de Costa Rica es inminente en medio de la crisis rumbo al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crítico luego de un arranque decepcionante en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026. El equipo dirigido por Miguel Herrera no consiguió triunfos en sus dos primeras presentaciones y dejó más dudas que certezas en su funcionamiento.

El primer golpe llegó en Managua, donde la Tricolor apenas pudo rescatar un empate contra Nicaragua. El resultado fue recibido con preocupación, pero lo ocurrido en el Estadio Nacional ante Haití terminó por encender todas las alarmas: Costa Rica ganaba 2-0, sufrió una remontada inesperada y apenas rescató un 3-3 en los minutos finales.

El ambiente en la gradería reflejó la frustración acumulada. Con silbidos y gritos de “Fuera Piojo”, los aficionados dejaron claro su descontento con el accionar de la Selección y con la gestión del entrenador mexicano, que llegó con la misión de enderezar el rumbo hacia la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué decisión tomará la Federación de Costa Rica con Miguel Herrera?

Este panorama ha puesto a la dirigencia de la Federación Costarricense de Fútbol en una situación complicada. Según informó el periodista Kevin Jiménez, la continuidad de Miguel Herrera será analizada en una reunión que se llevará a cabo en los próximos días, donde se presentará un balance de lo sucedido en esta Fecha FIFA.

Osael Maroto estuvo reunido tras el empate ante Haití. (Foto: TD Más)

Publicidad

La decisión que tomen los directivos será clave para definir el futuro inmediato del proyecto. Costa Rica necesita estabilidad y resultados en una eliminatoria que no concede margen para los errores, especialmente en un grupo donde cada punto puede marcar la diferencia.

Publicidad

ver también “Jeaustin Campos es mi candidato”: Miguel Herrera recibe el mensaje que no quería escuchar mientras definen su futuro en Costa Rica

Por ahora, el Piojo Herrera se mantiene en el banquillo, pero su crédito parece agotarse rápidamente. El técnico mexicano está contra las cuerdas y su permanencia podría definirse en cuestión de horas, mientras la afición espera respuestas y la Tricolor intenta no perder el rumbo hacia el Mundial de 2026.