“Yo decido”: Francisco Calvo rompe el silencio en medio de la crisis con una declaración que golpea fuerte a Costa Rica

La Selección de Costa Rica salió muy golpeada del empate 3-3 contra Haití en el Estadio Nacional, un resultado que dejó más dudas que certezas en el camino hacia el Mundial 2026. La Tricolor estuvo arriba 2-0, sufrió una remontada y apenas pudo rescatar un punto en tiempo de reposición, desatando la molestia de la afición, que coreó con fuerza “¡Fuera Piojo!” contra Miguel Herrera.

En ese contexto, uno de los ausentes del partido fue Francisco Calvo. El defensor central, habitual titular de la Selección, no pudo participar por acumulación de amarillas y debió observar el compromiso desde las gradas, con la impotencia de no poder ayudar dentro de la cancha en un duelo clave.

¿Qué dijo Francisco Calvo sobre el empate de Costa Rica ante Haití?

Al concluir el choque, Calvo decidió romper el silencio y enviar un mensaje cargado de autocrítica y compromiso a través de sus redes sociales. “Hoy reconocemos que no todo lo hicimos bien, cometimos errores, fallamos en algunos intentos y tenemos muchas cosas por mejorar. Pero también entendemos que la autocrítica es el primer paso para crecer”, escribió.

Publicidad

Publicidad

El zaguero insistió en que cada revés debe ser tomado como aprendizaje: “Cada tropiezo nos enseña, cada caída nos da más razones para levantarnos”, señaló, dejando claro que no evade la responsabilidad del mal momento que atraviesa la Tricolor.

Francisco Calvo habló tras el empate contra Haití. (Foto: Instagram)

Publicidad

La frase más contundente llegó al final de su mensaje: “Yo decido trabajar más y confiar que lograremos el objetivo como grupo”. Una declaración que, en medio de la crisis, busca enviar un mensaje de unión y esperanza, pero que también expone la dura realidad de un vestuario que necesita reacción inmediata.

Publicidad

ver también Jafet Soto dijo lo que pocos se animan en Costa Rica y no perdonó al Piojo Herrera camino al Mundial 2026: “Lo estamos pagando”

Las palabras de Calvo resuenan con fuerza en un momento en que la Selección de Costa Rica se encuentra contra las cuerdas en la eliminatoria. La incógnita ahora es si ese espíritu de autocrítica y compromiso colectivo será suficiente para revertir la situación y mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo de 2026.