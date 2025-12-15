Reynaldo Tilguath no sigue: Olancho FC sacude al fútbol de Honduras con el nuevo técnico que eligieron

Olancho FC no pudo pasar del empate ante Platense y tras la segunda jornada de la Tringular por el grupo B, tanto la directiva como el cuerpo técnico salieron molestos, tanto que aseguraron que iban a renunciar a la Liga Nacional de Honduras.

Antes de lanzar una falta, el árbitro pitó el final del encuentro y dejó a Olancho sin posibilidades de patear con tiempo por jugarse. Por este motivo y tantos otros que reveló Samuel García en diálogo con Diario Diez, el equipo de los Potros se desafiliará de la Liga Nacional.

ver también Olimpia recibe desde Costa Rica la postura de Saprissa por el fichaje de Jorge Benguché

“Ya hablé con Marathón y con Rolin Peña y le dije que nosotros no seguimos, a nosotros que nos metan multa, que nos desafilien, porque eso es lo que andan buscando, desafiliarme, porque como yo dije que pido la renuncia de Jorge Salomón, entonces por eso me están haciendo la vida imposible, entonces no les voy a dar gusto, mejor nos retiramos“, confirmó García.

“Yo creo que este es el mejor momento de retirarnos. Lo que viene es la desafiliación del equipo, lo van a desafiliar porque necesitan meter un equipo de San Pedro Sula, porque eso es lo que quieren, tener un Victoria y un Choloma para meterle 5 a 0 y 7 a 0“, dijo sobre las sosppecha que tienen.

“Precisamente por eso es que la emprenden conmigo, porque todo el que invierte en el fútbol de Honduras que no es del grupo que maneja el fútbol de Honduras, lo desafilian, ¿por qué desafiliaron al Vida cree usted? Le quitaron contrato de la televisora y lo hundieron, ahí está. Nosotros ya lo vamos a comunicar oficialmente en un momento“, confirmó un García molesto.

En Honduras se ha profundizado más el tema y aseguran que Olancho FC ya tiene nuevo entrenador para el próximo torneo, eso sí, adelantan que se quedan, pero que la Triangular no la jugarán más. Además que para 2026, Reynaldo Tilguath no será más el DT.

Publicidad

Publicidad

“Primicia de último momento. Olancho F.C. se retirará del torneo (triangular) y aceptará la sanción que le venga. Y la segunda primicia es que Jhon Jairo López será el nuevo entrenador de los Potros”, informó Carlos Prono, expotero de Olimpia y ahora periodista.

ver también Confirmado en Sudamérica: Honduras recibe el veredicto que sella su destino rumbo al Mundial 2026

Potros va a aceptar lo que venga, pero Prono asegura que no jugarán más. Para 2026 iniciará una nueva hora con JJ López que viene de dirigir a Victoria, un equipo que vive una tremenda crisis económica.

Publicidad

Jhon Jairo López es nuevo entrenador del Olancho FC, informa Carlos Prono.