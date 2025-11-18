No se vio en TV: el gesto de Keylor Navas que genera polémica tras el fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

La eliminación del Mundial 2026 para la Selección de Costa Rica, consumada tras el empate 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional, dejó un ambiente cargado de tristeza, frustración y cuestionamientos. El país esperaba explicaciones, señales de liderazgo y un cierre digno de una noche devastadora. Sin embargo, lo que ocurrió detrás de cámaras encendió un nuevo frente de polémica.

¿Cuál fue el gesto de Keylor Navas que no gustó en Costa Rica?

Según reveló Teletica Radio, Keylor Navas, el capitán, referente histórico y figura más emblemática de la Selección Nacional, decidió abandonar el estadio sin hablar con la prensa.

El guardameta salió rápidamente hacia el autobús del equipo, evitando por completo el área mixta, pese a que los medios esperaban su versión tras el fracaso más duro del fútbol costarricense en décadas.

Mientras tanto, otros líderes del grupo sí dieron la cara. Kendall Waston y Celso Borges, rompieron el silencio estando visiblemente afectados por la eliminación, se detuvieron ante los micrófonos para asumir responsabilidades, enviar mensajes a la afición y reflexionar sobre el momento crítico que atraviesa el país futbolero. Su aparición contrastó con la ausencia de Navas, cuya decisión no pasó inadvertida.

El gesto del arquero provocó opiniones divididas. Algunos consideran comprensible que Keylor, en medio de la frustración y el dolor, evitara las cámaras. Otros, en cambio, lo ven como una actitud poco acorde con su rol de capitán, especialmente en un momento donde Costa Rica esperaba liderazgo y respuestas.

La polémica se suma a un ambiente ya de por sí tenso tras la eliminación, el cierre del ciclo de Miguel Herrera y los cambios profundos que se anticipan en la Fedefútbol. Pero la imagen que más ruido genera hoy es la del capitán saliendo sin hablar, mientras los demás referentes enfrentaban la tormenta.