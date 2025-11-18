Es tendencia:
“No es poca cosa”: Celso Borges rompe el silencio en Costa Rica tras quedar afuera del Mundial 2026

Luego de que se concretara la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026, Celso Borges salió hablar y dijo lo que realmente pensaba.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Celso Borges habló tras quedar afuera. (Captura Pantalla)
La eliminación de Costa Rica del Mundial 2026 dejó un golpe emocional profundo en jugadores, afición y cuerpo técnico, pero pocos se animaron a describirlo con tanta claridad como Celso Borges. El volante, uno de los referentes históricos de la Tricolor, habló tras el empate 0-0 ante Honduras y puso en palabras lo que muchos sienten: el fútbol costarricense entra en una etapa totalmente distinta.

Borges, quien se integró a última hora a la convocatoria para intentar aportar experiencia en el momento más crítico del proceso, no ocultó su frustración ante Teletica Canal 7.

¿Qué dijo Celso Borges tras quedar afuera del Mundial 2026?

“Tristeza, molestia. Es una decepción no ir a un Mundial más. Se vienen años diferentes a los que hemos estado siempre. Asumir lo que sucedió porque no es poca cosa, afirmó Celso Borges con visible desconsuelo.

El capitán de Alajuelense reconoció además que este golpe es comparable a uno de los momentos más dolorosos del fútbol nacional: el fallido repechaje rumbo a Sudáfrica 2010.

“En 2009 fue un golpe muy fuerte y nos ayudó, se puede ver como una oportunidad”, recordó, intentando rescatar algo de luz en medio del escenario más oscuro.

Costa Rica cerró la eliminatoria con un rendimiento muy por debajo de las expectativas: apenas siete puntos de 18 posibles, tercero en un grupo donde solo el líder obtenía el boleto directo. Sin repechaje, sin milagros y sin margen para excusas, la Tricolor quedó fuera del Mundial por primera vez desde Corea–Japón 2002.

Con jugadores abatidos en el campo, un país entero en shock y la dirigencia bajo fuerte cuestionamiento, las palabras de Borges resuenan como un llamado a la autocrítica profunda. El volante advierte que lo que viene no será sencillo, pero también deja entrever que, como ocurrió en otras épocas complejas, esta crisis podría ser el inicio de una reconstrucción necesaria.

