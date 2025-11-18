“Despedirse de esta manera”: Kendall Waston emociona a todos en Costa Rica al anunciar qué hará tras quedar fuera del Mundial 2026

Costa Rica vive uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente. El empate 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional dejó confirmada la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026, un golpe que estremeció a jugadores, cuerpo técnico y afición. Entre lágrimas, frustración y silencio, uno de los protagonistas más emblemáticos del combinado nacional dio unas palabras que conmovieron a todo el país: Kendall Waston.

El defensor, que en la previa ya era señalado como uno de los futbolistas que podría estar disputando su último partido con la Selección de Costa Rica, no pudo contener la emoción cuando enfrentó a la prensa. Lo hizo con la voz quebrada, el rostro lleno de tristeza y la sinceridad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

“Son muchos sentimientos encontrados. Más allá de la frustración, es tristeza por no haber logrado alcanzar un objetivo que todos queríamos”, expresó Waston, visiblemente afectado por el desenlace de la eliminatoria.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre si seguirá o no en Costa Rica?

“Sé lo que representa ir a un Mundial y ahora sé lo que no. Doloroso porque en el ámbito personal no sé si será mi último partido”, comenzó explicando Kendall Waston sobre que no piensa dar un paso al costado.

Pero lo que realmente sorprendió y tocó el corazón de los aficionados fue su decisión sobre el futuro. Lejos de alejarse de la Selección tras este durísimo golpe, Waston aseguró que seguirá disponible en cualquier rol, incluso fuera del campo.

“No voy a renunciar, si me llaman como aguatero estaré, porque para mí hay más allá. Despedirse de esta manera uno no quiere. Me refugio en Dios y en mi familia”, declaró, provocando una ola de reacciones de apoyo.

La eliminación dejó heridas profundas, pero también mostró el compromiso inquebrantable de futbolistas como Waston, que entienden que vestir la camiseta nacional es un privilegio que va más allá del resultado. Su mensaje se convirtió en uno de los más emotivos de la noche y en un recordatorio del orgullo y la entrega que representa defender a Costa Rica.