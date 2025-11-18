Miguel Herrera solamente necesitó cuatro palabras para señalar al verdadero culpable del fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

La herida sigue abierta y el golpe aún no termina de asimilarse en Costa Rica. Tras el empate 0-0 ante Honduras y la confirmación de que la Tricolor queda fuera del Mundial 2026, sin boleto directo ni repechaje, Miguel Herrera no tardó en enfrentar los micrófonos y asumir lo inevitable: la era del Piojo en la Selección llegó a su final.

Con el rostro desencajado y la voz quebrada, Herrera anunció que ya iniciará conversaciones para definir su salida del cargo. Pero antes de cerrar el capítulo, pronunció las cuatro palabras que marcaron la conferencia y que hoy recorren todo el país.

¿Quién fue el culpable del fracaso de Costa Rica para Miguel herrera?

En conferencia de prensa, Miguel Herrera usó cuatro palabras para dejar bien en claro quien es el principal culpable de esto : “Yo soy el responsable”.

El técnico mexicano no se escudó en los resultados de otros, ni en la falta de tiempo, ni en el desgaste que arrastró el grupo. Reconoció, sin rodeos, su parte en el fracaso más duro que vive la Sele desde hace casi dos décadas.

“Sí estamos eliminados, ya lo acepté y se lo dije a los muchachos. Sí, no logramos el objetivo y tenemos que seguir adelante porque esto es fútbol”, expresó con evidente tristeza.

Herrera confesó que esta situación, quedar fuera de un Mundial, es completamente nueva para él, y que el golpe emocional ha sido profundo. “Nunca me había encontrado en esta situación. Hoy la estoy viviendo entre dolor, amargura, tristeza. Estaba muy ilusionado. Estoy agradecido con Dios por haber dirigido a estos jugadores de gran talento”, agregó, antes de retirarse sin dar más detalles sobre su futuro inmediato.

La eliminación deja a la Federación de Costa Rica ante un panorama complejo, con decisiones urgentes por tomar y con una afición dolida que exige cambios estructurales. Mientras tanto, el Piojo se marcha dejando una frase que resonará durante mucho tiempo en la memoria del fútbol tico: la responsabilidad es suya.