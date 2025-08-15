“No pesa”: Piojo Herrera le hace la crítica menos pensada a Osael Maroto con un mensaje directo a Saprissa y Alajuelense

Saprissa y Alajuelense recibieron el mensaje. Miguel “Piojo” Herrera no dudó en soltar el comentario menos pensado, que terminó por transformarse en la crítica más dura para los más recientes días de Osael Maroto. Hasta pidió un cambio.

Costa Rica ultima detalles para jugar la tercera parte de Eliminatorias al Mundial 2026. El objetivo obligado es acceder al puesto de clasificación directa, por más complejo que esto parezca. Afrontarán tres ventanas de dos partidos cada una.

Honduras, Haití y Nicaragua son sus rivales en el Grupo C. Si bien llega como el claro favorito al boleto, no puede confiarse ni regalar espacios. Cada movimiento de Miguel Herrera será fundamental para lograr el objetivo y cumplir otro sueño.

Por eso mismo, Herrera destacó la importancia de contar con el peso del público en los partidos de local. Si bien ve emoción entre los aficionados, necesita que los gritos aturdan, y no cree que eso vaya a suceder en el gran Estadio Nacional.

Saprissa y Alajuelense recibieron su mensaje: Miguel Herrera contra el Estadio Nacional de Costa Rica

En principio, Miguel Herrera destacó las bondades del Estadio Nacional. Lo puso por encima de los demás recintos de Concacaf y hasta dijo que está entre los más importantes del mundo. Pero existe un elemento del mismo que no lo convence.

“A mí me gusta el estadio, o sea, es un estadio bonito, la cancha es espectacular, es impecable. Yo creo que de las mejores que hay en el área de Concacaf, si no a nivel del mundo está extraordinaria, es una cancha muy buena. Lo que ocurre es que difícilmente pese, por la lejanía que las tribunas tienen con la cancha”, comentó.

Durante la misma entrevista para Radio Columbia, Herrera explicó que existen las opciones alternativas. Desde ese lugar, destacó que el Ricardo Saprissa o mismo el Alejandro Morera Soto ofrecen condiciones diferentes. La afición aturde más.

“Si jugaras en Saprissa, jugaras en la Liga, serían estadios que involucrarían más la presión de la gente, pero esa parte no pasa por la decisión de un técnico. Creo que la Federación ha convenido jugar donde tenga que jugar la Selección, y tenemos que hacer que la gente vaya, grite mucho y pese”, puntualizó el director técnico.

Piojo Herrera confía en la plantilla: agradece a la afición

Para darle cierre al reportaje, Miguel Herrera explicó que los aficionados son una parte fundamental de lo que vive Costa Rica. Sea en el Estadio Nacional, Saprissa o Alajuelense, está seguro de que no faltará apoyo incondicional para la plantilla.

“La verdad que nuestra gente que es muy pasional. Está desbordada en esa pasión por su Selección, pues haga la labor que tiene que hacer como gran público, como exigencia de algo mejor”, halagó Herrera.

“Tanto a nosotros como por supuesto al rival, que lo haga sentir como un visitante de verdad. Nosotros nos queremos sentir como el local absoluto, bien apoyado por nuestra gran afición”, finalizó el Piojo.