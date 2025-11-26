Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Mientras el Piojo Herrera cobraba 300 mil dólares, esto debería pagarle Costa Rica a Luis Fernando Tena para robárselo a Guatemala

Luis Fernando Tena sigue como una opción para dirigir a Costa Rica pero el salario del mexicano será algo determinante.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Esto debería pagarle Costa Rica a Luis Fernando Tena para robárselo a Guatemala
© Selección GuatemalaEsto debería pagarle Costa Rica a Luis Fernando Tena para robárselo a Guatemala

La comparación salarial entre entrenadores vuelve a tomar fuerza ahora que el nombre de Luis Fernando Tena desde Guatemala aparece como una opción para Costa Rica tras la salida de Miguel Herrera.

Mientras en su momento Miguel Herrera llegó a percibir 300 mil dólares, para intentar sacar a Tena de Guatemala la Federación Costarricense tendría que acercarse —como mínimo— a lo que actualmente gana el técnico mexicano en ese país.

Nuevo giro en la carrera de Piojo Herrera: sale a la luz que sucederá con su posible regreso a Atlante tras el fracaso con Costa Rica

ver también

Nuevo giro en la carrera de Piojo Herrera: sale a la luz que sucederá con su posible regreso a Atlante tras el fracaso con Costa Rica

¿Cuánto debería pagarle Costa Rica a Luis Fernando Tena para robárselo a Guatemala?

Según datos divulgados por Prensa Libre, Tena recibe un salario de 35 mil dólares mensuales, lo que se traduce en 420 mil dólares al año, una cifra considerablemente alta para los estándares centroamericanos.

Además, en Guatemala ya se habla de que podrían reducirle el salario alrededor de un 20%, lo que abre la puerta para que Costa Rica, si realmente desea ficharlo, pueda igualar o superar ese monto para seducirlo.

Luis Fernando Tena Envía Mensaje A Migrantes Guatemaltecos En Estados Unidos - La Red 106.1 FM
Luis Fernando Tena – Selección Guatemala

En cualquier caso, está claro que la negociación exigiría una inversión importante, pues Tena se ha consolidado como uno de los técnicos mejor valorados del área gracias a su trabajo con la selección chapina.

Publicidad

Con este panorama, el futuro de Luis Fernando Tena queda en suspenso mientras analiza junto a su familia cuál será el siguiente paso en su carrera. Guatemala ya dejó claro que no mejorará su oferta, y Costa Rica deberá decidir si está dispuesta a hacer el esfuerzo económico necesario para convencerlo.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nuevo giro en la carrera de Piojo Herrera
Costa Rica

Nuevo giro en la carrera de Piojo Herrera

"Ya no se sostiene": Fedefútbol define la limpieza más reclamada por Costa Rica
Costa Rica

"Ya no se sostiene": Fedefútbol define la limpieza más reclamada por Costa Rica

Van Persie lo limpió del Feyenoord, Piojo Herrera de Costa Rica y ahora esto: Jeyland Mitchell sufre un nuevo revés
Costa Rica

Van Persie lo limpió del Feyenoord, Piojo Herrera de Costa Rica y ahora esto: Jeyland Mitchell sufre un nuevo revés

“Jugará con la Selección”: Guatemala confirma la noticia más esperada
Guatemala

“Jugará con la Selección”: Guatemala confirma la noticia más esperada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo