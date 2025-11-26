Mientras el Piojo Herrera cobraba 300 mil dólares, esto debería pagarle Costa Rica a Luis Fernando Tena para robárselo a Guatemala

La comparación salarial entre entrenadores vuelve a tomar fuerza ahora que el nombre de Luis Fernando Tena desde Guatemala aparece como una opción para Costa Rica tras la salida de Miguel Herrera.

Mientras en su momento Miguel Herrera llegó a percibir 300 mil dólares, para intentar sacar a Tena de Guatemala la Federación Costarricense tendría que acercarse —como mínimo— a lo que actualmente gana el técnico mexicano en ese país.

¿Cuánto debería pagarle Costa Rica a Luis Fernando Tena para robárselo a Guatemala?

Según datos divulgados por Prensa Libre, Tena recibe un salario de 35 mil dólares mensuales, lo que se traduce en 420 mil dólares al año, una cifra considerablemente alta para los estándares centroamericanos.

Además, en Guatemala ya se habla de que podrían reducirle el salario alrededor de un 20%, lo que abre la puerta para que Costa Rica, si realmente desea ficharlo, pueda igualar o superar ese monto para seducirlo.

Luis Fernando Tena – Selección Guatemala

En cualquier caso, está claro que la negociación exigiría una inversión importante, pues Tena se ha consolidado como uno de los técnicos mejor valorados del área gracias a su trabajo con la selección chapina.

Con este panorama, el futuro de Luis Fernando Tena queda en suspenso mientras analiza junto a su familia cuál será el siguiente paso en su carrera. Guatemala ya dejó claro que no mejorará su oferta, y Costa Rica deberá decidir si está dispuesta a hacer el esfuerzo económico necesario para convencerlo.