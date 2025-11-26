La broma del Bambino Pons que expone el grave error del Piojo Herrera con un jugador de Alajuelense: “Real Madrid y Manchester City”

La final de ida de la Copa Centroamericana dejó una de las mejores versiones de Anthony Hernández en mucho tiempo. El volante de la Liga Deportiva Alajuelense fue figura indiscutible en el empate 1-1 ante Xelajú, mostró un nivel superlativo y terminó convertido en uno de los temas más comentados del partido.

Para muchos, el rendimiento del rojinegro reavivó un viejo reclamo: su ausencia en los momentos decisivos de la Selección Nacional bajo el mando de Miguel Herrera.

¿Qué dijo el Bambino Pons sobre Anthony Hernández?

Tan llamativa fue su actuación que incluso el reconocido relator Bambino Pons no pudo contenerse. En tono humorístico, pero cargado de un mensaje implícito, lanzó una frase que rápidamente explotó en redes sociales: “Anthony Hernández en la órbita del Real Madrid y del Manchester City. Ambos clubes pujan fuertemente por su ficha”.

La broma del narrador argentino no pasó desapercibida para la afición tica, que la interpretó como una manera irónica de subrayar lo que consideran un grave error del exseleccionador Miguel Herrera. En X, Facebook y TikTok la discusión se volvió tendencia: ¿cómo es posible que un jugador con este nivel no fuera titular ante Honduras en el partido que definía el futuro mundialista de Costa Rica?

Anthony Hernández fue la figura de Alajuelense ante Xelajú. (Foto: LDA)

Esa decisión, sostienen miles de aficionados, terminó siendo un punto clave en la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026. Mientras Anthony brillaba este miércoles en el Morera Soto para Alajuelense, muchos recordaban que ni siquiera tuvo un rol protagónico en la fecha decisiva de la eliminatoria.

La final ante Xelajú le dio a Hernández la plataforma para demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su movilidad, claridad con el balón, agresividad ofensiva y capacidad para romper líneas lo convirtieron en el motor del equipo de Machado Ramírez, quien lo colocó como pieza fundamental dentro del esquema.