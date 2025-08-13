Costa Rica se prepara para el regreso más esperado rumbo al Mundial 2026 y el Piojo Herrera lo confirma: “Lo estoy observando”

Miguel Herrera, actual técnico de la Selección de Costa Rica, mantiene bajo la lupa a un futbolista que podría convertirse en una pieza clave rumbo al Mundial 2026. El estratega mexicano ha dejado claro que sigue de cerca su rendimiento y que las puertas del combinado nacional están abiertas para quienes demuestren estar en el nivel competitivo que exige el proceso mundialista

¿Cuál es el regreso más esperado para Costa Rica rumbo al Mundial 2026?

Miguel Herrera, bajo el mando de la Selección de Costa Rica dejó claro que Celso Borges no está descartado para un posible regreso a la Tricolor. El técnico fue consultado sobre el experimentado mediocampista y aseguró que mantiene abiertas las puertas para todos los jugadores

En declaraciones para Teletica Deportes Radio, Herrera recalcó que “no voy a descartar a ningún jugador”, lo que incluye a Borges dentro del radar de opciones para futuros compromisos.

Dicho mensaje no solo mantiene viva la posibilidad de ver nuevamente al capitán histórico en la selección, sino que también envía una señal de apertura y competencia a toda la plantilla nacional.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Miguel Herrera aclara su postura sobre un posible regreso de Borges

Sobre este escenario, cuando se le consultó a Miguel “El Piojo” Herrera sobre la posibilidad de conversar con Celso Borges para conocer su disposición de regresar a la selección, el técnico fue claro en que solo se acercará al jugador si realmente lo tiene considerado para una convocatoria.

“Cuando yo me acerque al jugador es porque realmente ya lo tengo considerado para llamarlo, mientras no puedo con una plática hacerle pensar que está y no llamarlo, entonces sería peor de mi parte, voy a tratar de seguirlo observando, lo estoy observando, ustedes me han visto todos los partidos de la Liga”, sentenció Miguel Herrera para Teletica.

Celso Borges – Selección de Costa Rica

Ahora, con sus declaraciones, Miguel Herrera dejó claro que la puerta para Celso Borges sigue abierta, pero que su regreso dependerá exclusivamente del rendimiento y la necesidad del equipo. El técnico apuesta por mantener la competitividad interna y evitar falsas expectativas, dejando el mensaje de que en la Tricolor

