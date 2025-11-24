Es tendencia:
“Será convocado”: Thomas Christiansen sumará el refuerzo que tanto esperaba Panamá de cara al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, el seleccionado canalero sumaría un jugador que nunca fue convocado por Thomas Christiansen.

Por Juan Fittipaldi

© Getty ImagesEl danés lo llamará en marzo.

La Selección de Panamá es la única de Centroamérica que logró clasificar al Mundial 2026. Los Canaleros derrotaron a El Salvador en la última jornada por 3-0 y se quedaron con el primer lugar luego de la derrota de Surinam contra Guatemala.

A una semana de haber alcanzado el objetivo de la mano de Thomas Christiansen, en Panamá se está hablando mucho de un nombre que podría estar presente en la Copa del Mundo y sin haber sido parte de este proceso mundialista.

El futbolista que nunca jugó en la Selección de Panamá y será convocado

El nombre en cuestión es el de Kadir Barría, delantero panameño que está brillando más que nunca en el Botafogo, equipo de la máxima categoría de Brasil, una de las ligas más importantes del continente.

Debido al gran presente goleador que atraviesa, todo Panamá pidió por su convocatoria al seleccionado nacional. Y se hará realidad. El periodista Álvaro Martínez confirmó, en COS Panamá, que será parte de los amistosos en el mes de marzo.

En marzo Kadir Barría será convocado a la Selección de Panamá. Lleva el mensaje al país“, le dijo un “peso pesado de nuestro fútbol” al periodista mencionado sobre la presencia del panameño en la próxima lista de Thomas Christiansen.

Todavía resta definir quiénes serán los rivales de Panamá pensando en los amistosos de marzo, pero en esa fecha Kadir Barría hará su estreno absoluto en el seleccionado panameño.

