Ignacio Hierro sigue en el cargo: Fedefútbol rompe su palabra y toma una decisión que nadie en Costa Rica imaginaba

La novela en torno al futuro de Ignacio Hierro en la Fedefútbol sumó este miércoles un capítulo completamente inesperado. Tras el fracaso de la Selección de Costa Rica en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el presidente federativo Osael Maroto había prometido públicamente que el futuro del Director Deportivo se definiría este mismo miércoles.

“Este miércoles revisaremos el caso de Ignacio. El puesto no depende solo de clasificar o no al Mundial Mayor, también hay otras responsabilidades que se han venido cumpliendo… pero lo vamos a analizar”, afirmó el jerarca, dejando claro que la permanencia del mexicano estaba bajo evaluación inmediata.

La “no-noticia” que sorprende al país

Pero cuando llegó el tan esperado miércoles 26 de noviembre, el anuncio no fue el que Costa Rica esperaba. El periodista Kevin Jiménez, una de las voces más informadas en el entorno de la Federación, reveló que la reunión decisiva no terminó en nada.

“La votación no se hizo hoy para la salida de Ignacio Hierro, pero la información sigue siendo la misma: posiblemente no continúe en el cargo de la Dirección Deportiva de la Federación”, publicó Jiménez a través de sus redes sociales.

Ignacio Hierro sigue en el cargo (por ahora)

De esta manera, Hierro, uno de los principales señalados por el fracaso en la eliminatoria, termina salvando el puesto por ahora, pero con la sensación evidente de estar sostenido por un hilo.

Nadie en el entorno de la federación cree que esta permanencia del directivo mexicano vaya para largo. Aunque no hubo votación este miércoles, la revisión sigue en la mesa y fuentes cercanas aseguran que su salida es cuestión de tiempo.