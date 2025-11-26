Es tendencia:
Dejó afuera a Costa Rica pero iría al Mundial 2026: el futuro del Piojo Herrera da un giro inesperado tras el fracaso con La Sele

Miguel Herrera no pudo ir al Mundial de 2026 con Costa Rica, pero el destino le daría otra oportunidad.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica
Miguel Herrera con la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera registró un rotundo fracaso con la Selección de Costa Rica tras no lograr el objetivo de clasificar al Mundial de 2026. Sin embargo, el futuro del DT mexicano daría un giro inesperado que desde territorio tico no podrán creer.

El equipo de Costa Rica terminó ubicado entre los combinados con peores números, reflejando un proceso lleno de altibajos y carente de la solidez que se esperaba.

Nada más logró derrotar a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y concluyó el proceso como la tercera selección con menor productividad de toda la Eliminatorias.

Miguel Herrera y un giro inesperado en su carrera

En TUDN ya comenzaron a preparar su cartel estelar para la cobertura del Mundial de 2026, y todo apunta a que busca conformar uno de los equipos de análisis más fuertes de su historia.

De acuerdo con lo revelado por David Faitelson, la mesa de talentos aún no está cerrada y Miguel Herrera es uno de los nombres que suena con fuerza para unirse al equipo mundialista.

Vamos a tener una mesa que fue muy exitosa en el último Mundial que fue ‘Los Maestros’, para eso tenemos a La Volpe, ahí va a estar también Mourinho y habrá que incluir a otros, no sé si a Jaime Lozano, no sé si a Miguel ‘El Piojo’ Herrera“, comentó David Faitelson en exclusiva para el RÉCORD.

Miguel Herrera se declara 'jodidísimo' por situación que pasó con la Selección de Costa Rica | La Nación
Miguel Herrera – DT mexicano

Aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de incorporar al exentrenador de la selección mexicana añadiría experiencia, polémica y personalidad al panel.

Pese a su fallido paso por la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera podría terminar teniendo presencia en el Mundial de 2026, aunque desde una faceta completamente distinta.

De concretarse su incorporación a TUDN, el técnico mexicano viviría la Copa del Mundo 2026 como panelista y analista.

