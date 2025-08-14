Sonríe el Piojo Herrera: Costa Rica recibe la noticia que tanto esperaba camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica ha recibido un impulso clave en su preparación rumbo a las Eliminatorias para el Mundial 2026. En un momento en el que cada detalle cuenta, el equipo que dirige Miguel Herrera suma una pieza importante.

Dicha noticia llega en un contexto donde el combinado nacional busca consolidar su plantel y encontrar el equilibrio ideal para enfrentar compromisos decisivos. Con esta incorporación, el cuerpo técnico tendrá más opciones tácticas.

La noticia que tanto esperaba Miguel Herrera en Costa Rica

Kevin Jiménez reveló en el programa Seguimos que Jeyland Mitchell estaría listo para regresar esta misma semana, tras superar la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas hasta la fecha.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

La lesión de Mitchell se produjo durante su participación con la Selección de Costa Rica en la Copa Oro 2025, cuando sufrió una ruptura del bíceps femoral en la pierna izquierda. Esta dolencia lo obligó a ausentarse de la competencia y a seguir un riguroso proceso de rehabilitación.

Jeyland Mitchell – Selección de Costa Rica

Jeyland Mitchell ha estado trabajando en su recuperación y su regreso es una excelente noticia para Miguel Herrera y la Selección de Costa Rica, que podrá contar nuevamente con su solidez en la zaga pensando también en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.