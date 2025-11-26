Es tendencia:
Alajuelense provoca a Saprissa y le apunta a Jafet Soto con la sentencia que calienta el Apertura 2025: “Ganarles la final”

Se va definiendo el Torneo Apertura 2025 y desde Alajuelense dejaron varios mensajes en el camino para Saprissa y Herediano.

Dardo de Alajuelense para Saprissa y Jafet Soto en la mira
El ambiente del Apertura 2025 subió de temperatura luego de que la Liga Deportiva Alajuelense lanzara un mensaje directo que resonó tanto en Tibás como en Heredia. La Liga no solo encendió la rivalidad con el Deportivo Saprissa, sino que también apuntó a Jafet Soto con una frase que dejó claro su objetivo.

La provocación de Alajuelense a Saprissa

Marco Vásquez como gerente general de Alajuelense dejó claro en declaraciones a Radio Columbia que en su equipo no temen a ningún rival y que, por el contrario, prefieren enfrentar a Herediano en semifinales. Según explicó, el objetivo no es solo llegar a la final, sino conquistar el título midiéndose contra los mejores.

Nosotros desde Alajuelense preferimos a Herediano en semifinales, queremos ganarles la final, ganar el título pero contra los mejores”, comentó Marco Vásquez en una clara provocación para los morados.

Herediano de Jafet Soto en la mira de Alajuelense

Por otro lado, Marco Vásquez afirmó que, aunque no tiene un rival predilecto para la final, disfruta las series con intensidad y ese toque especial que elevan el nivel competitivo.

Dejó claro tener un aprecio genuino por Jafet Soto, pese a lo que algunos puedan pensar, y recalcó que sin importar quién llegue al duelo decisivo, Alajuelense está obligada a enfrentar a cualquier adversario con carácter y ambición para conquistar un nuevo título para la institución.

“Poco le va a importar”: Jafet Soto prepara la limpieza más profunda de Herediano y ni los referentes estarán a salvo

La verdad entonces no tengo ninguna preferencia, pero sí me gustan las finales que tienen ese picante, un alto nivel de exigencia. Yo le tengo mucho aprecio a Jafet Soto, aunque muchos piensen que no, por eso quien sea que llegue a la final, nosotros debemos enfrentar lo que venga para saborear un nuevo titulo para esta institución“, compartió Marco Vásquez para Radio Columbia.

