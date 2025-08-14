Nuevo equipo en Europa: ex Saprissa que jugó la Copa Oro con La Sele logra dar el salto y el Piojo Herrera toma nota

Álvaro Zamora es uno de los legionarios que Miguel “Piojo” Herrera tiene en cuenta en su proceso al frente de la Selección de Costa Rica. El entrenado contó con él en partidos de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 y también lo incluyó en la convocatoria para la Copa Oro 2025, aunque solo sumó un puñado de minutos ante República Dominicana y luego fue suplente.

El atacante de 23 años con pasado en Deportivo Saprissa no es un nombre que termine de convencer a los aficionados de La Tricolor, pero el estratega mexicano parece tenerlo considerado de cara a la fase final del proceso clasificatorio para la cita mundialista.

ver también Saprissa al acecho: gerente de Herediano responde sobre el futuro de Marcel Hernández con un mensaje que retumba en el camerino

Álvaro Zamora cambia de equipo

Este jueves se confirmó una noticia sobre el futuro de Zamora que el Piojo no puede pasar por alto: luego de dos años como jugador del Aris Salónica de la primera división del fútbol griego, el atacante de 1,80 metros tendrá un nuevo equipo en Europa.

Publicidad

Publicidad

“Álvaro Zamora será nuevo jugador del Viseu FC de la segunda liga de Portugal, llegará a préstamo por un año con opción de compra procedente del Aris. Se espera que mañana viaje a unirse”, anunció el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales.

Publicidad

De esta manera, Zamora aterrizará en un destino donde ya hay varios futbolistas costarricenses: Brandon Aguilera, Kevin Chamorro y Patrick Sequeira juegan en equipos de la Primeira Liga, mientras que Roan Wilson será su rival en el GD Chaves, que también milita en la segunda categoría. El cambio de club le podría dar la continuidad que tanto necesita para competir por un puesto en las convocatorias de La Sele.

Publicidad

Académico de Viseu, el nuevo hogar de Zamora

El Viseu FC, con sede al norte de Portugal en la ciudad homónima, finalizó décimo en la pasada temporada de la Liga Pro. Es un club fundado en 1917 y que jugó por varios años en la máxima cateogría, sobre todo en la década de los 80, pero desapareció por problemas financieros en 1989, y no volvió a competir hasta el 2005.

Publicidad

ver también “No puede jugar”: Manfred Ugalde recibe la sentencia demoledora que pone en jaque su futuro en Spartak de Moscú

En la temporada 2017-18 estuvieron a solo dos puntos de lograr el ascenso a la Primeira Liga tras quedar en la tercera posición, pero continúan siendo un cuadro habitual de la segunda y tercera categoría del fútbol portugués.