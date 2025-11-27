Abrió la herida del Mundial 2026: Anthony Hernández expuso a Miguel Herrera con solo dos palabras por darle poco rodaje en La Sele

La Liga Deportiva Alajuelense no pasó del empate (1-1) ante Xelajú en la ida de la final de la Copa Centroamericana 2025. Con dos penales errados para los rojinegros, Ronaldo Cisneros fue el encargado de marcar para los del Machillo Ramírez y así terminar igualando las acciones.

En medio de este primer episodio de la final de la Copa Centroamericana, habló Anthony Hernández quien fue el más desequilibrante del partido para Alajuelense, incluso, asistiendo en el único gol del compromiso para La Liga. En medio de sus palabras, el jugador aprovechó para exponer a Miguel Herrera y su paso por la Selección de Costa Rica.

Anthony Hernández expuso a Miguel Herrera con solo dos palabras

Anthony Hernández reaccionó con madurez al ser consultado sobre si debió jugar más durante los partidos eliminatorios en la eliminación de Costa Rica.

De esta manera afirmó que esa decisión no estaba en sus manos y que, de haber dependido de él, las cosas habrían sido distintas, pero respetó plenamente el criterio del entrenador.

Anthony Hernández con Alajuelense

La frase de Anthony Hernández rápidamente dio de qué hablar, pues con solo dos palabras —“sería diferente”— expuso indirectamente a Miguel Herrera por el poco rodaje que recibió en la Selección durante el fracaso en su camino de ir al Mundial de 2026.

“Eso no está en mis manos, si eso estuviera en mis manos sería diferente. Siento que si el profe lo hizo así, fue porque él así lo veía bien. Entonces yo en eso no me meto: siento que lo poco que entré lo hice de la mejor manera, así que estoy satisfecho“, comentó Anthony Hernández para ESPN en zona mixta.

Anthony Hernández con La Sele

Con la Selección de Costa Rica, Anthony Hernández solamente registra 5 partidos. Cuatro son en amistosos y una sola aparición en Eliminatorias.

Había sido suplente ante Haití (3-3) y la única vez que vio acción por los puntos camino al Mundial de 2026 fue en la última fecha ante Honduras disputando 26 minutos. De resto, no había sido convocado anteriormente.