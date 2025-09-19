Este jueves, se cerró el mercado de fichajes en Costa Rica. Después de haber iniciado en julio, los equipos de la Liga Promérica tuvieron varios meses para nutrir sus plantillas y al mismo tiempo desprenderse de aquellos que no tenían lugar.

Fernán Faerron fue uno de los pocos que decidió por su cuenta desligarse de su club. El defensor central rompió su contrato con el Club Sport Herediano y se transformó en agente libre.

Desde ese momento, surgieron los rumores de una posible vuelta a la Liga Deportiva Alajuelense. Rápidamente, la afición, en su mayoría, se opuso a su regreso, aunque desde la plantilla no le cerraron las puertas. También apareció la opción del Deportivo Saprissa, pero por falta de presupuesto no avanzaron.

Publicidad

Publicidad

ver también “Hablé con Jafet Soto”: Kenneth Vargas revela la razón que lo hizo dejar Europa para volver a Herediano

Ahora que finalizó el mercado de fichajes y todavía sigue sin equipo, Fernán Faerron aún cuenta con la posibilidad de firmar por un nuevo club en Costa Rica. Según explicó el periodista Fabián Borbón en Seguimos, podría ser fichado gracias a una regla especial.

¿Por qué Fernán Faerron podría conseguir nuevo equipo en Costa Rica tras el cierre del mercado de fichajes?

Publicidad

La UNAFUT detalle en su reglamento que “se concederá un período extraordinario de 10 días hábiles” a aquellos futbolistas que fueron dados de baja en los últimos ocho días hábiles antes del cierre del mercado de fichajes. Por este motivo, Faerron tiene dicha cantidad de tiempo para buscar un nuevo equipo.

Publicidad

ver también Surgió en Saprissa, ganó todo con Herediano y ahora volvería a La Sele en el peor momento del Piojo Herrera

Si contamos desde hoy hasta los siguientes 10 días hábiles, Faerron tiene tiempo hasta el jueves 2 de octubre. Si no consigue equipo para esa fecha, directamente será agente libre hasta que inicie un nuevo mercado de fichajes en Costa Rica.

Publicidad

De todas maneras, tiene la posibilidad de marcharse a otro país. Según Transfermarkt, aún están abiertos los mercados de Israel, Grecia, Guatemala, Arabia Saudita, Serbia, Nicaragua, entre otros.