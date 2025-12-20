Antigua vs. Municipal: ¿a qué hora y cómo ver la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala?

La final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala arranca con un partidazo en la ciudad colonial. Antigua GFC, defensor del título, se mide a Municipal, el mejor equipo de la fase regular, en un Estadio Pensativo que promete estar a reventar y teñido de verde. Es el primer capítulo de una serie que coronará al nuevo monarca del fútbol chapín.

El partido se disputará con un ingrediente más que especial, tomando en cuenta que ambos equipos se enfrentan por segunda final consecutiva, aunque en la del Torneo Clausura 2025 fueron los panza verdes que terminaron levantando la copa.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Antigua vs. Municipal por la final de ida?

Día: domingo 21 de diciembre de 2025



domingo 21 de diciembre de 2025 Hora: 7:00 p.m. (hora de Guatemala)



7:00 p.m. (hora de Guatemala) Estadio: Pensativo, Antigua Guatemala



Pensativo, Antigua Guatemala Torneo: Final de ida – Liga Nacional, Torneo Apertura 2025



¿Dónde ver EN VIVO Antigua vs. Municipal? Final de ida del Apertura 2025

El partido de ida de la final del Torneo Apertura 2025 entre Antigua y Municipal se podrá ver en directo en Guatemala a través de Tigo Sports y Canal 11.

¿Cómo llega Antigua a la final del Apertura 2025?

Antigua GFC defiende la corona con argumentos muy sólidos. En la fase de clasificación terminó 3º con:

Puntos: 42



42 Partidos: 22



22 Récord: 13 victorias, 3 empates y 6 derrotas



13 victorias, 3 empates y 6 derrotas Goles: 39 a favor, 23 en contra (diferencia +16)



En la fase final se deshizo primero de Xelajú y luego superó a Aurora con un global de 5-2, ratificando su jerarquía en series mano a mano y su fortaleza en el Pensativo.

¿Cómo llega Municipal a la final del Apertura 2025?

Municipal arriba como gran favorito en los papeles tras dominar con claridad la fase regular:

Posición: 1.º



1.º Puntos: 48



48 Partidos: 22



22 Récord: 14 triunfos, 6 empates y solo 2 derrotas



14 triunfos, 6 empates y solo 2 derrotas Goles: 41 a favor, 14 en contra (mejor diferencia del torneo, +27)



En la fase final, los Rojos dejaron en el camino a Mictlán en cuartos de final y luego a Achuapa en semifinales con un global de 4-1, mostrando solidez defensiva y pegada en los momentos clave.

Con un líder arrollador frente a un campeón vigente que se hace fuerte en casa, la final de ida promete ser una batalla táctica y emocional en cada pelota dividida.

¿Quién es el árbitro de Antigua GFC vs. Municipal por la final de ida del Apertura 2025?

Árbitro: Steb Morales

Asistente 1: Juan Tipaz

Asistente 2: Dostin Acutá

Cuarto árbitro: Kevin Cacao