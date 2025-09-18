Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Hablé con Jafet Soto”: Kenneth Vargas revela la razón que lo hizo dejar Europa para volver a Herediano

Luego de oficializarse su regreso a Herediano, Kenneth Vargas contó todos los detalles de su vuelta y la importancia de Jafet Soto.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Kenneth Vargas está feliz de regresar a Herediano. (Foto: Herediano)
Kenneth Vargas está feliz de regresar a Herediano. (Foto: Herediano)

Kenneth Vargas está de vuelta en el fútbol costarricense y su regreso no pasó desapercibido. Tras más de dos años en Europa, el atacante decidió cerrar su etapa en el Hearts de Escocia y regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente: el Club Sport Herediano.

El anuncio de su fichaje encendió la ilusión de la afición rojiamarilla, que celebra la vuelta de uno de los jugadores más prometedores de su cantera. Vargas dejó huella en la Premiership escocesa con más de 50 partidos disputados, nueve goles y cuatro asistencias, aunque su salida estuvo marcada por diferencias con la gerencia del club.

¿Cómo se dio el regreso de Kenneth Vargas a Herediano?

En sus primeras palabras, el delantero explicó que la decisión de volver fue clara desde el primer momento. No pensé en otra más. Lo hablé con Jafet y la gerencia y estuvieron de acuerdo en que regresara, eso me tranquilizó mucho y me alegra saber que aquí tengo un segundo hogar”, reveló Vargas, subrayando el papel clave de Jafet Soto en su regreso.

Publicidad

El futbolista también destacó la confianza del club y la necesidad de volver a sumar minutos. “Agradecido con Herediano por la oportunidad que me están dando y se siente muy bien saber que me abrieron las puertas tan fácil. Siento que aquí tengo un lugar para venir y muy contento de poder aportarle al equipo”, declaró con determinación.

Kenneth Vargas habló en su regreso a Herediano. (Foto: Herediano)

Kenneth Vargas habló en su regreso a Herediano. (Foto: Herediano)

Publicidad

El recibimiento dentro del camerino fue otro punto positivo para Vargas. “Conocía a todos los compañeros y me recibieron muy bien, todo se me hizo más fácil. Estuve antes con Hernán (Medford) y es bueno tener un técnico que me conoce y lo conozco. Queremos ser campeones otra vez, estamos muy motivados”, aseguró el atacante, que llega con la ambición de conquistar títulos.

“Ni un peso”: Marcel Hernández se cansa y admite lo que todo Herediano quería saber sobre su renovación

ver también

“Ni un peso”: Marcel Hernández se cansa y admite lo que todo Herediano quería saber sobre su renovación

Finalmente, Vargas dejó claro que su regreso tiene un objetivo adicional: ponerse en ritmo competitivo para volver a ser considerado en la Selección Nacional. La decisión de volver fue para tener minutos, poder jugar, tener ritmo de juego y está claro que estamos en una etapa importante con la Selección. Espero hacer las cosas bien en Herediano, ser tomado en cuenta y llegar con un ritmo de juego diferente”, concluyó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Hernán Medford que expone los errores de Jafet Soto
Costa Rica

Hernán Medford que expone los errores de Jafet Soto

Así reaccionó Lina a la salida de Francisco Rodríguez de Herediano
Costa Rica

Así reaccionó Lina a la salida de Francisco Rodríguez de Herediano

Jugó en La Sele y es uno de los mejores delanteros de Herediano, pero dejará el club rumbo al equipo menos pensado
Costa Rica

Jugó en La Sele y es uno de los mejores delanteros de Herediano, pero dejará el club rumbo al equipo menos pensado

Carlos Vela sorprende a todos en Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Carlos Vela sorprende a todos en Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo