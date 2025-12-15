Es tendencia:
La Inteligencia Artificial se la juega: ¿Alajuelense campeón o Saprissa fuerza la Gran Final?

La IA predijo cómo quedará la final del Torneo Apertura 2025 entre Saprissa y Alajuelense.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La IA se la juega: ¿Alajuelense campeón o Saprissa fuerza la Gran Final?
© ChatGPTLa IA se la juega: ¿Alajuelense campeón o Saprissa fuerza la Gran Final?

El Clásico Nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa puede definir al campeón del Apertura 2025 en los próximos dos partidos o estirar el misterio a una Gran Final entre los dos gigantes de Costa Rica. La serie arranca este miércoles 17 de diciembre a las 8:00 p.m. en Tibás y se cierra el sábado 20, desde las 7:00 p.m., en el Morera Soto.

La clave del formato es simple: si el líder de la fase regular gana la final de la segunda fase, es el campeón de Costa Rica. Pero si no la gana, el torneo activa una Gran Final (ida y vuelta) entre el ganador de fase regular y el ganador de la fase final, cerrando en casa el mejor ubicado.

¿Qué necesitan manudos y morados para ser campeones?

  • Alajuelense: fue líder de la fase regular y por eso si gana esta serie, es campeón del Apertura 2025.
  • Saprissa: para levantar el trofeo, primero debe ganar esta final y luego la Gran Final.

La predicción de la IA: Alajuelense campeón sin Gran Final

ChatGPT se la jugó así:

  • Probabilidad de campeón Alajuelense (ganando la serie): 56%
  • Probabilidad de que Saprissa lo lleve a Gran Final: 44%
Saprissa saca pecho: David Guzmán calienta la final con una sentencia que alimenta los fantasmas en Alajuelense

Marcador proyectado según ChatGPT:

  • Ida (Tibás): empate 1-1
  • Vuelta (Morera): Alajuelense 2-1
  • Global: Alajuelense 3-2 → campeón sin Gran Final

Por qué: el “cómo llegan” que sostiene el pronóstico de ChatGPT

“La Liga llegó a la fase decisiva como 1° de la tabla y lo ratificó en semifinales: 1-1 en la ida y 3-0 en la vuelta ante Liberia. Ese 3-0 no es un detalle: habla de un equipo que, cuando encuentra su ritmo en casa, puede romper el partido y quedarse con la serie”.

“El Monstruo también llega fuerte: en semifinales superó a Cartaginés con un primer golpe 2-1 en Cartago y lo remató con otro 2-1 en Tibás. En una final, ese “saber competir” y ganar por detalles vale oro. Por eso mi predicción es ajustada y contempla que puede forzar la Gran Final”.

La llave que puede cambiarlo todo

  1. Si Saprissa gana la ida, el escenario de Gran Final crece muchísimo: obliga a Alajuelense a ir con urgencia a la vuelta.
  2. Si Alajuelense sale vivo de Tibás (empate o victoria), la balanza se inclina a que lo cierre en el Morera Soto.
  3. En este formato, el premio para la Liga es enorme: si gana esta final, se termina el torneo.
