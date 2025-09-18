Es tendencia:
“Ni un peso”: Marcel Hernández se cansa y admite lo que todo Herediano quería saber sobre su renovación

Marcel Hernández decidió romper el silencio y hablar sobre la renovación con Herediano. Descubre todo lo que dijo.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Marcel Hernández con Herediano
© HeredianoMarcel Hernández con Herediano

La renovación de Marcel Hernández con el Club Sport Herediano ha generado múltiples comentarios en las últimas semanas. Aunque la dirigencia encabezada por Jafet Soto mostró su disposición para extender el vínculo, el delantero no aceptó de momento la propuesta que se pusieron sobre la mesa.

Con el cierre del mercado de pases en Costa Rica hoy jueves 18 de septiembre, la situación tomó aún más relevancia. Pese a que el contrato de Marcel se mantiene vigente hasta diciembre de 2025, el propio jugador decidió romper el silencio y aclarar lo que muchos dentro del Herediano esperaban escuchar.

¿Qué dijo Marcel Hernández sobre su renovación en Herediano?

Marcel Hernández salió al paso de los rumores sobre supuestas exigencias en su renovación con Herediano y dejó claro que no ha pedido nada al club. El delantero explicó que apenas recibió una propuesta que está valorando junto a su entorno, pero recalcó que no ha solicitado ningún tipo de dinero ni condiciones especiales.

Parece loco, porque me han tildado como que he pedido y sinceramente en la renovación yo no le he pedido nada al Herediano. Hasta ahora me presentaron una propuesta y la estamos valorando“, comentó Marcel Hernández.

En realidad de mi parte, yo no le he pedido nada al Herediano, ni un peso, dos, ni tres, ni cuatro. Se hace eco de cosas que no son, pero son cosas con las que uno tiene que lidiar”, aseguró Marcel Hernández en la zona flash en FUTV.

Marcel Hernández volvió a dejar su huella frente al Deportivo Saprissa, alcanzando ya 17 goles contra los morados, un registro que confirma a la “S” como su rival predilecto y así lo demostró en el último encuentro (3-3) por el Torneo Apertura 2025. Veremos si la temporada que viene seguirá vistiendo los colores del Herediano.

