“No se le puede cerrar la puerta”: Fernán Faerron recibe el mensaje que necesitaba desde Alajuelense en un momento crítico

La sorpresiva salida de Fernán Faerron del Herediano sacudió el panorama del fútbol costarricense, ya que el defensor decidió poner fin a su vínculo con el club justo a pocos días de cerrarse el mercado de fichajes del Apertura 2025. Su decisión dejó en incertidumbre su futuro inmediato y alimentando las especulaciones sobre un eventual regreso a uno de los equipos más importantes del país.

Recordemos que, el periodista Josué Quesada en el programa Teléfono Rojo, había aseverado hace unos días que la falta de interés de la Liga Deportiva Alajuelense en Fernán Faerron no estaría vinculada a lo deportivo ni a lo económico.

La verdadera razón sería el rechazo interno de parte de la propia plantilla manuda, un factor que complicaría sin duda cualquier posibilidad de un regreso al club rojinegro. Sin embargo, Fernán Faerron ha recibido un mensaje inesperado.

¿Cuál es el mensaje que recibió Fernán Faerron desde Alajuelense?

Aarón Salazar lanzó un mensaje conciliador en medio del presente de Alajuelense, al reconocer que todos pueden equivocarse pero resaltando que, mientras un jugador aporté dentro de la cancha, siempre debe tener las puertas abiertas en el club.

“La verdad es que muchos nos hemos equivocado, siempre y cuando venga a aportar futbolísticamente creo que no se le puede cerrar la puerta a nadie acá”, aseveró Aarón Salazar, con un mensaje que bien le quedaría a Fernán Faerron tomando en cuenta su posición en estos momentos.

¿Fernán Faerron de vuelta a Alajuelense?

La Liga Deportiva Alajuelense vive un momento difícil por la cantidad de lesionados que debilitan su plantel, con al menos cinco jugadores fuera de acción, y en este contexto Fernán Faerron no caería mal.

Sin embargo, hace unos días el periodista Kevin Jiménez informó que Fernán Faerron se encuentra en negociaciones con el Gaziantep FK de Turquía, aunque todavía no hay un acuerdo cerrado. Habrá que esperar hasta el final del mercado para conocer el futuro del defensor tico.