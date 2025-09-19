La Selección de Costa Rica no está atravesando por un buen presente. Los dos empates ante Nicaragua y Haití en las primeras jornadas de las Eliminatorias dejaron mal parado a Miguel Herrera. Por este motivo, su continuidad estuvo en duda hasta que la Fedefútbol ratificó que seguirá, pero con ciertas condiciones.

Uno de los puntos que deberá acatar el Piojo Herrera es la vuelta de diferentes referentes. Ayudado por integrantes del comité de la Federación, las convocatorias del entrenador mexicano serán intervenidas para ayudar a La Sele a clasificar al Mundial 2026.

Se había mencionado días atrás nombres como los de Celso Borges, Kendall Waston, Joel Campbell, entre otros. Sin embargo, en las últimas horas, el Diario Diez de Honduras, país del próximo rival, sorprendió al involucrar un futbolista que surgió en el Deportivo Saprissa y que fue multicampeón en Herediano.

La figura de Costa Rica en Brasil 2014 que volvería a La Sele

Se trata de Yeltsin Tejeda, quien conoce a la perfección el hecho de vestir la camiseta tricolor. El ahora jugador de Herediano tiene 79 partidos con La Sele a lo largo de su carrera. Hizo su debut en 2011 y fue pieza clave de la histórica selección en Brasil 2014. No juega con el combinado tico hace más de dos años.

Tejeda con la camiseta de La Sele.

Actualmente con 33 años, Tejeda jugó su segundo partido (el primero como titular) de la temporada frente a Saprissa el pasado miércoles. Fue sustituido en la primera parte cuando se cumplían los 40 minutos. Está sin ritmo, por lo que su vuelta llamaría la atención a pesar de su gran experiencia.

Otro de los nombres que reveló el diario hondureño es el de Marco Ureña, figura y goleador de Cartaginés. El delantero está pasando por un buen momento tanto a nivel individual como colectivo, ya que el equipo de Cartago está con posibilidades de ser líder del Apertura 2025 y se encuentra en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.