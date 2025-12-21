En las próximas horas, José Giacone será presentado oficialmente como nuevo entrenador del Club Sport Herediano después de terminar su paso por el Diriangén FC. El argentino se despidió a lo grande tras conquistar el Torneo Apertura 2025 de la Liga Primera de Nicaragua.

El de reciente paso por Deportivo Saprissa, antes de regresar a tierras pinoleras, vuelve a Costa Rica nueve meses después. Dejó su cargo en el Monstruo en marzo de este año y tendrá en 2026 una nueva experiencia en el Team, donde ya fue campeón nacional.

El gran reto de José Giacone será volver a poner a Herediano, en soledad, como el segundo máximo ganador de campeonatos nacionales. La conquista de Alajuelense este sábado provocó que comparta este segundo puesto con 31 estrellas.

ver también “No continuará”: Jafet Soto suma otra víctima a la limpieza en Herediano mientras espera por José Giacone

¿Qué dijo José Giacone, nuevo DT de Herediano, sobre la 31 de Alajuelense?

Antes de aterrizar en suelo tico, el entrenador argentino ya se puso la piel de Herediano para hablar y le dejó una advertencia a Alajuelense para desplazarlo al tercer puesto, nuevamente, en títulos de la Liga Promérica.

En diálogo con Radio Columbia, el DT dijo: “Confíen porque vamos a trabajar y vamos a hacer lo posible para lograr el campeonato. En Herediano no pueden pedir menos. Es una afición exigente, pero que sabe valorar el trabajo. Me ha tocado ser campeón y tengo la ilusión de poder brindarles otra alegría“.

De igual manera, elogió lo que hizo Machillo Ramírez con Alajuelense en este Apertura 2025: “Óscar hizo un buen trabajo. Logró merecidamente el título. Conformó un equipo a su gusto. Logró el título, lo ganó sin recurrir a una Gran Final. Ha tenido todos los méritos para llevarse el título“.

