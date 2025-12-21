Se aleja de Saprissa y Olimpia: el futuro de Tomás Rodríguez da un giro en el mercado de fichajes que indigna a Panamá

En medio de un mercado de fichajes marcado por idas y vueltas, el futuro del delantero panameño Tomás Rodríguez tomó un rumbo inesperado que ha generado malestar y debate en Panamá.

.Lo que parecía encaminado hacia destinos como Deportivo Saprissa o Club Olimpia comenzó a enfriarse con el paso de los días, dando paso a un giro en la negociación que mantiene la incertidumbre sobre su próximo paso.

¿Cuál es la situación de Tomás Rodríguez en el mercado de fichajes?

Según informó el periodista José Miguel Domínguez, la negociación por el delantero panameño Tomás Rodríguez atraviesa un momento complicado.

De acuerdo con su reporte, Club Olimpia no ha recibido respuesta por parte del Sporting San Miguelito a la segunda oferta presentada, situación que llevó al club paraguayo a dar un ultimátum y comenzar a gestionar una alternativa.

Además, Domínguez señaló que desde Olimpia perciben que el equipo panameño estaría dejando correr el tiempo, lo que ha enfriado considerablemente la operación.

José Miguel Domínguez en su cuenta oficial de X

Más problemas en el caso de Tomás Rodríguez

De acuerdo con el periodista Ricardo Icaza, la negociación por Tomás Rodríguez se frenó debido a su situación contractual, ya que hasta el 30 de diciembre su pase está dividido entre Sporting San Miguelito y Monagas SC, lo que impide avanzar con Club Olimpia o Deportivo Saprissa hasta que se libere ese escenario.

Periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X

Periodista Ricardo Icaza en su cuenta oficial de X

Para cerrar, el periodista Ricardo Icaza agregó que los agentes de Tomás Rodríguez ya enviaron una propuesta a Club Olimpia, mientras que Sporting San Miguelito, dueño mayoritario de su pase, presentó su propia postura y ahora espera una respuesta del club paraguayo.

En ese escenario, todo quedará a la espera de lo que ocurra en los próximos días para definir si finalmente se concreta la llegada del delantero panameño.