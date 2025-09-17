“No fue bueno”: la declaración de Hernán Medford que expone los errores de Jafet Soto en Herediano

El empate 3-3 entre Herediano y Saprissa en el estadio Carlos Alvarado dejó emociones fuertes y provocó movimientos en la tabla de posiciones del Apertura 2025. Los florenses lograron remontar un 0-2 en contra, pero terminaron cediendo la igualdad en la última jugada del partido con un penal de Mariano Torres.

Tras el pitazo final, Hernán Medford dio sus valoraciones en conferencia de prensa y dejó una frase que, indirectamente, expone a la dirigencia encabezada por Jafet Soto.

¿Qué dijo Hernán Medford en conferencia de prensa?

El técnico rojiamarillo se mostró inconforme con el resultado, aunque destacó la capacidad de reacción de su equipo: “Al final se vio un buen partido, terminó con seis goles y volvió a ser el clásico del buen fútbol. A mí el empate no me gustó porque íbamos ganando 3-2, nos faltaron detallitos. En los últimos cinco minutos nos faltó malicia para cerrar un partido”.

Publicidad

Publicidad

Más allá del análisis puntual del encuentro, Medford fue consultado por el balance de la primera vuelta del torneo, y ahí llegó la declaración que abrió polémica: “No es un balance muy bueno, pero tampoco malo. Yo no estuve desde el principio, pero uno asume. Si sacamos un balance, tendríamos que hablar que fue regular, no fue bueno ni malo. Aún faltan partidos”.

Tweet placeholder

Publicidad

La aclaración de que “no estuvo desde el principio” puede interpretarse como un deslinde de responsabilidades sobre el arranque irregular del equipo, un período que estuvo bajo el mando de Pablo Salazar, técnico elegido por Jafet Soto desde la gerencia deportiva. De esa forma, las palabras de Medford dejan entrever que las decisiones previas de la dirigencia condicionaron el presente del Herediano.

Publicidad

ver también “Vimos lo que tiene”: Vladimir Quesada habló de la lesión de Kenay Myrie ante Herediano y asustó a todos en Saprissa

El Pelícano también hizo autocrítica sobre errores puntuales, pero evitó señalar a jugadores: “Yo no estoy para detallar ese tipo de cosas, se falla, las fallas hay que aceptarlas como equipo. No tengo que señalar a ningún jugador”.

Publicidad

En conclusión, Medford reconoció que el nivel mostrado hasta ahora no ha sido suficiente para las aspiraciones del Team, pero también dejó claro que la primera parte del torneo no fue diseñada bajo su conducción. Un comentario que, sin nombrarlo, termina exponiendo las decisiones de Jafet Soto y su elección inicial de cuerpo técnico.