Fito Zelaya necesitó solo 3 palabras para hacer trizas a Ernesto Corti tras la final que Alianza perdió con Firpo

Alianza FC no pudo aprovechar la oportunidad de erigirse como el rey de copas del fútbol salvadoreño. Este sábado, Firpo le negó su estrella número veinte al derrotarlo 5-4 por penales tras empatar 0-0 en los 120 minutos de la final del Torneo Apertura 2025 de El Salvador.

Con el pitazo final en el Estadio Jorge “Mágico” González, aparecieron voces de respaldo y también críticas hacia el entrenador Ernesto Corti, quien habló en rueda de prensa sobre su continuidad teniendo en cuenta que su contrato con el club está por expirar.

“El balance en líneas generales ha sido muy positivo. Dos torneos, en los dos llegamos a la final merecidamente. Uno lo pudimos ganar y en el otro nos tocó perder. Mi continuidad, si depende de que salíamos campeón o no, no sé. Yo no tengo problemas en seguir, pero si te van a juzgar por si salís campeón o no, entonces el trabajo no sirvió de nada”, afirmó Corti.

Entre los cuestionamientos, resaltó uno por el peso propio de la figura que lo emitió: Rodolfo Zelaya, ídolo de Alianza, felicitó a los usulutecos por cortar una racha de doce años sin títulos y también apuntó contra el estratega argentino.

¿Cuál fue la dura crítica de Fito Zelaya a Ernesto Corti?

A través de su cuenta oficial de X, “Fito” Zelaya hizo un comentario sobre la final de la Primera División que estuvo lejos de pasar desapercibido: “Queríamos ser campeones pero no se pudo. Una lástima que un DT con tanta experiencia desperdiciara 90 (minutos) para buscar el partido”.

“Felicidades al pueblo usuluteco, merecido título después de tantos años. Volveremos, dale albo!”, cerró el ex delantero de Alianza, quien se retiró este año del fútbol profesional con 176 goles en su haber y 8 títulos ganados en el club.

¿Qué pasará con Ernesto Corti en Alianza?

Antes de la final, Gonzalo Sibrián, presidente de Alianza, le había confirmado al periodista Christian Peñate que estaba todo dado para que “Carucha” Corti extienda su ligamen: “La negociación va muy adelantada, puedo decir que en un 99%. Prácticamente, es de sentarse y firmar el contrato, nada más, para que él sea quien le dé la continuidad a este proyecto“.

La gran incógnita ahora es si Sibrián mantendrá su palabra para el Torneo Clausura 2026 o esta final perdida le costará cara a Corti.