“Nueva incorporación”: ganó 4 títulos en Saprissa, Jafet Soto lo limpió de Herediano y ahora jugará en otro club de Costa Rica

Antes de la llegada de José Giacone a la dirección técnica del Club Sport Herediano, Jafet Soto tomó varias decisiones fuertes que afectaron al plantel rojiamarillo.

El presidente del Team asumió como DT interino durante el Apertura 2025 y, tras la prematura eliminación, definió junto a la directiva de Fuerza Herediano y el gerente deportivo Gustavo Pérez una depuración pensando en el 2026.

Descartado por Herediano

Una de las víctimas de aquella limpieza fue Walter Cortés, lateral izquierdo que se había unido al club en junio de 2025 y que apenas llegó a disputar seis partidos con el uniforme florense.

El futbolista conpasado en Deportivo Saprissa, donde supo celebrar tres campeonatos nacionales y una Supercopa, vio su contrato finiquitado en diciembre y permaneció sin equipo hasta este fin de semana.

Walter Cortés jugó en Saprissa entre 2020 y 2023 (Saprissa).

Nuevo destino en la Liga de Ascenso

Ahora se confirmó que Cortés continuará su carrera en otro equipo del fútbol nacional, aunque en la Liga de Ascenso: Santa Ana FC. A través de sus redes sociales, la institución anunció: “¡Nueva incorporación! Le damos la bienvenida a Walter Cortés. Que esta nueva etapa esté llena de éxitos y grandes momentos con nuestra afición”.

Los Robles vienen de un paso fugaz por la Primera División en la temporada 2024-2025 y ahora apuntan con todo a volver a conseguir el ascenso a la máxima categoría en el Clausura 2026.

Santa Ana presentó a su nuevo refuerzo (Santa Ana FC).

Junto a Cortés también se oficializó el regreso de otro ex florense: José Guillermo Ortiz, delantero centro de 33 años que recientemente militó en el Malacateco de Guatemala. El veterano atacante ya conoce la casa y llega para aportar experiencia y peso ofensivo en la lucha por el ascenso.