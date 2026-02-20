Es tendencia:
“En cancha rival ojo”: Centroamérica impactada con la postura de Carlos Pavón sobre el racismo de Prestianni a Vinicius

Uno de los máximos ídolos del fútbol de Honduras se ha pronunciado sobre el caso de racismo entre Prestianni y Vinicius.

José Rodas

Carlos Pavón ha dejado su comentario sobre el casos de Vinicius.
El caso de Vinicius Júnior con Gianlucas Prestianni han conmovido al mundo. El tema del racismo del argentino al llamar “mono” al brasileño ha generado muchas reacciones y Honduras no se ha quedado callada.

Desde la voz de su histórico delantero, Carlos Pavón, se ha reproducido un comentario que no caerá bien al Real Madrid por su postura.

Y es que Pavón no defendió a Vinicius como muchos esperarían, asegurando que la culpa la tiene el propio brasileño por sus actitudes.

Pavón pide respeto para la afición rival a la hora de festajar un gol, ya que considera que esto fue lo que detonó todo en la polémica.

Carlos Pavón impacta a Centroamérica con lo que dijo sobre Vinicius

“Hay muchas formas de celebrar un gol, sin entrar en la provocación y faltarle el respeto a la afición rival, en tu cancha y con tu gente, puedes hacer lo que quieras, pero en cacha rival OJO”, fueron las palabras del histórico goleador de la selección de Honduras.

Gianluca Prestianni ahora es investigado por la UEFA y de ser encontrado haciendo racismo a Vinicius, se puede perder entre 10 y 15 juegos. La sanción más fuerte sería ser suspendido por una temporada de competiciones europeas.

