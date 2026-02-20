Entre Iker Casillas, Courtois y él: Keylor Navas habló como nunca sobre quién es mejor portero

Keylor Navas reabrió uno de los debates históricos del Real Madrid: quién fue el mejor portero entre Iker Casillas, Thibaut Courtois y el propio Halcón.

En una extensa entrevista con Diario AS, el costarricense habló de la llegada del belga en 2018, del contexto que lo empujó a salir del club y de cómo se ubica él mismo en la discusión que incluye al portero español, con un argumento que apunta directo a la historia: títulos, constancia y rendimiento en noches grandes.

Keylor Navas y el impacto de la llegada de Courtois al Real Madrid

El actual portero de Pumas UNAM explicó que nunca le asustaron los retos y que intentó competir y aprender en cada situación, pero fue contundente al describir el escenario cuando Courtois llegó al Real Madrid.

“Nunca me han asustado los retos y he intentado luchar y aprender de cada situación. Él fue contratado para ser titular, la decisión ya venía tomada, y yo sabía que tenía que estar preparado para ganarme el puesto. Debido a eso adopté la decisión de irme del Madrid para poder jugar”.

Iker Casillas antecedió a Keylor Navas. (Getty Images)

Esa lectura marca el contexto del cambio de era en la portería del Madrid: no solo se trataba de pelear un puesto, sino de una apuesta estructural del club. Por eso, Navas reveló que eligió irse para poder jugar, una decisión que terminó llevando su carrera a otro camino tras haber sido protagonista en la etapa más dominante del equipo en Europa.

Casillas, Courtois y el debate del mejor portero del Real Madrid

Consultado sobre si Courtois es el mejor portero de la historia, Keylor se remontó a su infancia: dijo que Casillas y Buffon eran los mejores, y sumó a Neuer como otra referencia. Luego lo llevó al presente y dejó su sentencia sobre el belga.

“Remontándome a mi infancia, Casillas y Buffon eran los mejores. Neuer también era muy bueno. Ahora el nivel ha subido muchísimo y Courtois es de los más completos que hay, es obvio”.

Courtois llegó parta reemplazar al tico. (Getty Images)

La respuesta del ex Saprissa, sin embargo, también funciona como radiografía del debate madridista: Casillas aparece como símbolo de época e identificación; Courtois como el arquero total del fútbol actual.

“Por títulos y carrera estaría arriba”: dónde se ubica Keylor Navas

Al momento de hablar de sí mismo, el arquero de 39 años evitó la frase grandilocuente, pero dejó clara su posición: sostuvo que depende del gusto de cada uno, aunque remarcó que por títulos y carrera “estaría arriba”. Y justificó su candidatura con un rasgo que pesa fuerte en la elite: la regularidad sostenida “en momentos clave”.

“A nivel de títulos y carrera estaría arriba, pero a nivel de gustos es cosa de cada uno. Depende de las valoraciones. Creo que he sido un portero muy constante y mantenerse tanto tiempo a un nivel alto en momentos clave no es fácil. No es sencillo hablar de uno mismo, pero creo que podría ponerme entre los mejores”.

Keylor Navas, el portero de las tres Champions League. (Getty Images)

En otras palabras, Keylor no pide ser “el mejor” por marketing: se pone en la conversación por mérito acumulado, por permanencia en el nivel más alto y por haber respondido cuando el margen de error era mínimo.

Keylor Navas en el Real Madrid

162 partidos oficiales

12 títulos

3 UEFA Champions League

4 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

1 Ligas

1 Supercopa de España

Titular en tres Champions ganadas en la era 2016–2018 (las tres consecutivas).

Iker Casillas en el Real Madrid

725 partidos oficiales

19 títulos

3 UEFA Champions League

5 Ligas

2 Copas del Rey

4 Supercopas de España

2 Supercopas de Europa

3 Mundiales de Clubes

Thibaut Courtois en el Real Madrid