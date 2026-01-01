Es tendencia:
Mientras José Giacone lo pidió para Herediano, Fantasma Figueroa lo quiere tener en Comunicaciones: “Le solicitó a la directiva”

El Fantasma Figueroa necesita fichajes para evitar el descenso de Comunicaciones, algo que sería inédito para su historia.

Por Juan Fittipaldi

El Fantasma quiere sumar su primer fichaje.
El Fantasma quiere sumar su primer fichaje.

El Fantasma Figueroa asumió este miércoles como nuevo entrenador de Comunicaciones. El técnico chileno reemplaza a Iván Franco Sopegno, que volverá a las fuerzas básicas, y buscará sacar al equipo de la crisis que atraviesa desde hace varios meses.

Comunicaciones finalizó el Apertura 2025 en la última posición. Por esta razón hoy estaría descendiendo de categoría. Ante esta gran presión de hacer un buen papel, el Fantasma necesita realizar un gran mercado de fichajes para dejar atrás los malos resultados.

Fantasma Figueroa quiere a una figura de la Selección de Nicaragua para Comunicaciones

El primero que se filtró, y que lo hizo el periodista nicaragüense Ariel Boza, es Justing Cano, jugador del Diriangén y también de la Selección de Nicaragua. “El entrenador le solicitó a la directiva de Comunicaciones la contratación del central“, informó el periodista mencionado.

Captura de Facebook.

Justing Cano es un defensor central que también quiere José Giacone para su nueva experiencia en Herediano. El DT argentino lo conoce muy bien justamente de su paso por el Cacique y se lo pidió a la directiva florense para reforzar la última línea.

Hay que destacar que Cano terminó siendo un titular indiscutido para el Fantasma en el seleccionado pinolero. En los últimos nueve juegos que jugó Nicaragua, el defensor central completó los 90′ en todos.

En caso de arribar como nuevo refuerzo de los Cremas, Justing Cano formaría una dupla central con José Carlos Pinto, capitán de la Selección de Guatemala. No obstante, el zaguero está en la órbita de dos equipos de la Liga Nacional y podría dejar al Albo.

