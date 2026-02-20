No se vio en TV: Marco Reus recibió un gesto que no se esperaba en su visita a Panamá por la Concachampions

Este jueves, Los Ángeles Galaxy tuvo su turno en la primera ronda de la Concachampions 2026. El equipo de la Major League Soccer se vio sorprendido por el Sporting San Miguelito e igualó por 1-1 después de ir abajo en el marcador.

El conjunto panameño arrancó con la ventaja gracias al gol de Rodrigo Tello en la primera parte. Luego, con el resultado desfavorable, el técnico del cuadro angelino decidió mandar al terreno de juego a Marco Reus en el segundo tiempo para que asistiera en el 1-1 final.

La figura estelar de LA Galaxy ingresó a los 58′ y el gol del empate de su equipo cayó a los 68′ por obra de Joseph Paintsil. Una vez finalizado el partido, el ex Borussia Dortmund recibió un gesto de la afición local que no se esperaba a pesar de la rivalidad.

ver también Thomas Muller conmueve a Costa Rica con un gran gesto para con Cartaginés

Los aficionados del Sporting San Miguelito le pidieron autógrafos y fotos al alemán pese a ser del equipo contrario. Además, cambió la camiseta con uno de los futbolistas del conjunto rojinegro.

Tweet placeholder

Estrellas del fútbol mundial presentes en Centroamérica en la misma semana

Varios de los aficionados presentes en el Estadio Universidad Latina llevaron camisetas del club en el que Marco Reus más se destacó, el Borussia Dortmund. El alemán tuvo una experiencia similar a la de su compatriota, Thomas Müller, quien estuvo presente en Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

Además de estas grandes figuras del deporte, esta misma semana Heung-Min Son, ex Tottenham, también estuvo en Centroamérica, al igual que Hugo Lloris. Fue parte de la goleada aplastante por 6-1 de LAFC contra Real España.