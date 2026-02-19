“Se irá”: Manfred Ugalde recibe la sentencia de un peso pesado en Spartak Moscú que impacta a Costa Rica

El exdirector general del Spartak Moscú, Yuri Zavarzin, se refirió al futuro del delantero costarricense Manfred Ugalde, señalando que el club no tiene previsto desprenderse del atacante en el mercado de fichajes actual.
Sin embargo, Zavarzin también dejó abierta la posibilidad de un cambio más adelante, al admitir que el futbolista extranjero podría abandonar la institución durante el próximo verano europeo.
De esta forma, aunque Spartak apuesta por retenerlo por ahora, el panorama podría modificarse en los próximos meses para Manfred Ugalde, recordando que tiene contrato hasta el 30/06/2028 con el equipo ruso.
ver también
Futuro confirmado en Europa: Manfred Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV y revela su decisión
ver también
Conflicto en puerta con La Sele: el problema que puede estallar en Costa Rica con Manfred Ugalde si asume Robert Moreno
¿Qué pasa con Manfred Ugalde en Spartak Moscú?
Yuri Zavarzin fue aún más directo al hablar del futuro de Manfred Ugalde, asegurando que el club necesita cumplir objetivos clave —como terminar entre los cinco primeros— en la fase final del campeonato, pero dejando claro que, una vez concluida la temporada, considera que el atacante costarricense “se irá de todas formas”.
Manfred Ugalde – Spartak Moscú
“¿Ugalde? Está claro que el equipo necesita terminar entre los cinco primeros en la fase final del campeonato; hay que alcanzar ciertos objetivos. Pero después de que termine la temporada, creo que se irá de todas formas“, dijo Yuri Zavarzin para Football24.ru.
Registros de Manfred Ugalde con Spartak de Moscú
Desde su llegada al FC Spartak Moscú, procedente del FC Twente, el delantero costarricense Manfred Ugalde ha disputado un total de 74 partidos oficiales.
Registrando 25 goles y seis asistencias, cifras que respaldan su impacto ofensivo y explican por qué su nombre sigue generando interés de cara al próximo mercado de fichajes.