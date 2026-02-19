Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Se irá”: Manfred Ugalde recibe la sentencia de un peso pesado en Spartak Moscú que impacta a Costa Rica

Exdirectivo del Spartak Moscú asegura que Manfred Ugalde saldrá del club tras finalizar la temporada. Descubre más detalles sobre el asunto.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Manfred Ugalde recibe la sentencia de un peso pesado en Spartak Moscú
© Spartak MoscúManfred Ugalde recibe la sentencia de un peso pesado en Spartak Moscú

El exdirector general del Spartak Moscú, Yuri Zavarzin, se refirió al futuro del delantero costarricense Manfred Ugalde, señalando que el club no tiene previsto desprenderse del atacante en el mercado de fichajes actual.

Sin embargo, Zavarzin también dejó abierta la posibilidad de un cambio más adelante, al admitir que el futbolista extranjero podría abandonar la institución durante el próximo verano europeo.

De esta forma, aunque Spartak apuesta por retenerlo por ahora, el panorama podría modificarse en los próximos meses para Manfred Ugalde, recordando que tiene contrato hasta el 30/06/2028 con el equipo ruso.

Futuro confirmado en Europa: Manfred Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV y revela su decisión

ver también

Futuro confirmado en Europa: Manfred Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV y revela su decisión

Conflicto en puerta con La Sele: el problema que puede estallar en Costa Rica con Manfred Ugalde si asume Robert Moreno

ver también

Conflicto en puerta con La Sele: el problema que puede estallar en Costa Rica con Manfred Ugalde si asume Robert Moreno

¿Qué pasa con Manfred Ugalde en Spartak Moscú?

Yuri Zavarzin fue aún más directo al hablar del futuro de Manfred Ugalde, asegurando que el club necesita cumplir objetivos clave —como terminar entre los cinco primeros— en la fase final del campeonato, pero dejando claro que, una vez concluida la temporada, considera que el atacante costarricense “se irá de todas formas”.

Manfred Ugalde – Spartak Moscú

Manfred Ugalde – Spartak Moscú

¿Ugalde? Está claro que el equipo necesita terminar entre los cinco primeros en la fase final del campeonato; hay que alcanzar ciertos objetivos. Pero después de que termine la temporada, creo que se irá de todas formas, dijo Yuri Zavarzin para Football24.ru.

Publicidad

Registros de Manfred Ugalde con Spartak de Moscú

Desde su llegada al FC Spartak Moscú, procedente del FC Twente, el delantero costarricense Manfred Ugalde ha disputado un total de 74 partidos oficiales.

Registrando 25 goles y seis asistencias, cifras que respaldan su impacto ofensivo y explican por qué su nombre sigue generando interés de cara al próximo mercado de fichajes.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El problema que puede estallar con Manfred Ugalde si asume Robert Moreno
Costa Rica

El problema que puede estallar con Manfred Ugalde si asume Robert Moreno

Futuro confirmado: Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV
Costa Rica

Futuro confirmado: Ugalde rompe el silencio sobre el interés del PSV

Spartak rechazó €15 millones por Ugalde: esto pide para dejarlo salir
Costa Rica

Spartak rechazó €15 millones por Ugalde: esto pide para dejarlo salir

“No vaya”: fulminan sin compasión a Jeaustin Campos en Honduras por humillación en Concachampions
Honduras

“No vaya”: fulminan sin compasión a Jeaustin Campos en Honduras por humillación en Concachampions

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo