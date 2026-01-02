Lo llamó Jafet Soto: Herediano se queda con una figura de un rival directo y suma su tercer refuerzo para el 2026

Este viernes 2 de diciembre, el Club Sport Herediano presentó a su tercer refuerzo de cara a un Torneo Clausura 2026 en el que buscará recomponerse y volver a pelear por el título tras el fracaso en el Apertura 2025.

Luego de anunciar las incorporaciones de José de Jesús González y Randall Leal, el equipo presidido por Jafet Soto cerró una nuevo movimiento en el mercado de fichajes del fútbol costarricense.

Un viejo conocido regresa a Heredia

Se trata del regreso de Everardo Rubio, zaguero mexicano de 29 años que fue una pieza fundamental en la obtención del título del Apertura 2024. “El Club Sport Herediano informa que el defensor Everardo Rubio se unirá a nuestro equipo para el Torneo de Clausura 2026”, comunicó el Team a través de sus canales oficiales.

Everardo Rubio está de vuelta en Herediano (CSH).

Si bien Rubio pertenecía al club, ya que jugó el Apertura 2025 cedido en Cartaginés, su retorno a Heredia no estaba definido al inicio del mercado de fichajes. “Van a ver otros centrales izquierdos, pero si no consiguen lo traerán”, había adelantado el periodista Kevin Jiménez. Finalmente, Jafet Soto decidió no arriesgar y apostar por un defensor que ya conoce el club y ha dado resultados.

¿Cómo le fue a Everardo Rubio lejos del Team?

Con la camiseta florense, Everardo Rubio acumula 89 partidos, con 11 goles y dos asistencias. Tras su salida del Team a principios de 2025 tuvo un paso por Comunicaciones FC, donde disputó 19 encuentros sin goles ni asistencias, antes de recalar en Club Sport Cartaginés.

En el conjunto brumoso fue una de las figuras del Apertura 2025, participando en 15 partidos y marcando tres goles, rendimiento que terminó de convencer a la dirigencia de Fuerza Herediana.

A sus 29 años, Everardo Rubio regresará al equipo que ahora dirige José Giacone con el objetivo de levantar su segundo título de campeón nacional en Costa Rica y convertirse nuevamente en un pilar de la defensa florense.