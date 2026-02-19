Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Ni Ronald González se salvó: Hernán Medford estalló ante la posible llegada de Robert Moreno a La Sele

Hernán Medford no se guardó nada sobre la candidatura de Robert Moreno para ser DT de la Selección de Costa Rica.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Hernán Medford estalló ante la posible llegada de Robert Moreno a La Sele
© SaprissaHernán Medford estalló ante la posible llegada de Robert Moreno a La Sele

Hernán Medford manifestó públicamente su incomodidad ante la posibilidad de que nuevamente se apueste por un técnico extranjero para dirigir a la Selección de Costa Rica.

Sobre este escenario aprovechó para enviar un mensaje directo a Ronald González, quien figura en su rol como director de Selecciones Nacionales y que tiene en carpeta a Patrick Kluivert y Robert Moreno como candidatos para dirigir a La Sele.

En España le advierten a Costa Rica el peor problema de contratar a Robert Moreno para La Sele: “Es un poco extraño”

ver también

En España le advierten a Costa Rica el peor problema de contratar a Robert Moreno para La Sele: “Es un poco extraño”

El mensaje de Hernán Medford sobre la candidatura de Robert Moreno a La Sele

Hernán Medford fue contundente al reiterar su respaldo al técnico nacional, pero también dejó ver su preocupación por el fuerte ruido en torno a Robert Moreno como candidato para asumir la Selección de Costa Rica.

Se reveló que Robert Moreno, ex DT de España, fue echado del Sochi de Rusia por armar las formaciones con IA - Bolavip Argentina
Robert Moreno – Getty

Yo sigo apoyando al nacional, vea a Ronald la presión que hicimos y ahí está pero yo necesito que él me ayude. Es que yo no entiendo, hay un nombre que estoy escuchando constantemente que es un español, con mucho respeto, pero todas las entrevistas solo dicen cosas negativas“, compartió Medford para La Teja.

Imagen
Hernán Medford – Deportivo Saprissa
Publicidad

Entonces no entiendo en qué mundo estamos, en todas las entrevistas que hablan del señor y eso que son españoles y solo cosas negativas, no he encontrado ni un periodista que hable a favor, eso a mí me preocupa”, aseveró.

Además, Medford fue todavía más enfático al expresar su inquietud por el candidato extranjero, asegurando que el panorama le genera nerviosismo al percibir un entorno cargado de comentarios negativos alrededor de ese nombre (Robert Moreno).

Publicidad
Imagen
Hernán Medford – Deportivo Saprissa

Ya con ese antecedente yo estoy temblando, a mí me preocupa, o si yo estoy equivocado, que ustedes (periodistas), que están más cerca de las informaciones, no sé si estaré yo equivocado, no entiendo cómo se está buscando a una persona que tenga gente que esté cerca de él y solo negativas alrededor de él, finalizó Hernán Medford.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jeaustin Campos opinó sobre la llegada de Robert Moreno o Kluivert
Costa Rica

Jeaustin Campos opinó sobre la llegada de Robert Moreno o Kluivert

En España le advierten a Costa Rica por Robert Moreno
Costa Rica

En España le advierten a Costa Rica por Robert Moreno

El problema que puede estallar con Manfred Ugalde si asume Robert Moreno
Costa Rica

El problema que puede estallar con Manfred Ugalde si asume Robert Moreno

Rolando Fonseca dijo algo sobre Gabriel Badilla que nadie esperaba en Saprissa
Deportivo Saprissa

Rolando Fonseca dijo algo sobre Gabriel Badilla que nadie esperaba en Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo