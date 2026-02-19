Ni Ronald González se salvó: Hernán Medford estalló ante la posible llegada de Robert Moreno a La Sele

Hernán Medford manifestó públicamente su incomodidad ante la posibilidad de que nuevamente se apueste por un técnico extranjero para dirigir a la Selección de Costa Rica.
Sobre este escenario aprovechó para enviar un mensaje directo a Ronald González, quien figura en su rol como director de Selecciones Nacionales y que tiene en carpeta a Patrick Kluivert y Robert Moreno como candidatos para dirigir a La Sele.
El mensaje de Hernán Medford sobre la candidatura de Robert Moreno a La Sele
Hernán Medford fue contundente al reiterar su respaldo al técnico nacional, pero también dejó ver su preocupación por el fuerte ruido en torno a Robert Moreno como candidato para asumir la Selección de Costa Rica.
“Yo sigo apoyando al nacional, vea a Ronald la presión que hicimos y ahí está pero yo necesito que él me ayude. Es que yo no entiendo, hay un nombre que estoy escuchando constantemente que es un español, con mucho respeto, pero todas las entrevistas solo dicen cosas negativas“, compartió Medford para La Teja.
“Entonces no entiendo en qué mundo estamos, en todas las entrevistas que hablan del señor y eso que son españoles y solo cosas negativas, no he encontrado ni un periodista que hable a favor, eso a mí me preocupa”, aseveró.
Además, Medford fue todavía más enfático al expresar su inquietud por el candidato extranjero, asegurando que el panorama le genera nerviosismo al percibir un entorno cargado de comentarios negativos alrededor de ese nombre (Robert Moreno).
“Ya con ese antecedente yo estoy temblando, a mí me preocupa, o si yo estoy equivocado, que ustedes (periodistas), que están más cerca de las informaciones, no sé si estaré yo equivocado, no entiendo cómo se está buscando a una persona que tenga gente que esté cerca de él y solo negativas alrededor de él“, finalizó Hernán Medford.