Rolando Fonseca habló como nadie sobre por qué Guimaraes dejó a Jafet Soto sin Mundial 2006: “Era un atrevido”

A casi dos décadas del Mundial de Alemania 2006, una de las decisiones más debatidas del fútbol costarricense alrededor de la Selección de Costa Rica volvió a salir a la luz.

Rolando Fonseca se refirió sin rodeos a la ausencia de Jafet Soto en aquella convocatoria y explicó el contexto detrás de la determinación tomada por Alexandre Guimaraes.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre la ausencia de Jafet Soto en el Mundial de 2006?

En una conversación en el canal de YouTube del comunicador José Alfaro, Rolando Fonseca dio su punto de vista sobre la ausencia de Jafet Soto en el Mundial de 2006.

Fonseca explicó que aunque Jafet Soto era un jugador importante a nivel de clubes, el cuerpo técnico priorizó futbolistas capaces de cumplir roles específicos dentro del esquema de la Selección.

“Jugaba un montón Jafet, pero para él, no para la selección. Era un atrevido a la hora de jugar, pero en La Sele se necesitaban movimientos. Cumplir un rol en equipo para poder competir con lo que se necesitaba hacer”, afirmó Rolando Fonseca sobre el por qué Guimaraes dejó a Jafet Soto sin Mundial en 2006 en una entrevista con José Alfaro en su canal de Youtube.

La decisión de Guimaraes en la Selección

La decisión de Alexandre Guimaraes al mando de la Selección de fútbol de Costa Rica estuvo marcada por criterios tácticos y de funcionamiento colectivo, lo que derivó en la exclusión de Jafet Soto de las convocatorias para los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Según quienes vivieron ese proceso desde adentro, el cuerpo técnico priorizó perfiles capaces de cumplir roles específicos dentro del esquema, una determinación que generó polémica en su momento y que, con el paso de los años, sigue siendo uno de los episodios más debatidos del fútbol costarricense.