“Vendrá con nosotros”: Herediano se adelanta a Alajuelense y Saprissa en el mercado y revela su próximo fichaje

Jafet Soto, en su rol como presidente de Herediano, ya trabaja con la mirada puesta en el futuro mientras se disputa el Torneo Clausura 2026. El dirigente no ha perdido tiempo y comenzó a mover fichas de cara al próximo campeonato, tomando ventaja sobre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense para concretar la primera incorporación del siguiente certamen.

¿Cuál es el nuevo fichaje que ha cerrado Jafet Soto para Herediano?

Herediano ya tiene asegurada su primera incorporación para la próxima temporada, luego de que Gustavo Pérez, como gerente deportivo de Herediano, confirmara antes del partido ante Alajuelense que el club cerró la llegada del delantero Fernando Lesme, quien actualmente está en Municipal Liberia.

Fernando Lesme – Municipal Liberia

De hecho, Fernando Lesme ya estampó su firma con Herediano y su llegada al club está confirmada. Aunque en este torneo continúa con los aurinegros por solicitud del técnico José Saturnino Cardozo, el delantero paraguayo se unirá al equipo florense apenas finalice el certamen.

“Algo que ha caracterizado al Herediano es siempre ir un poquito adelante de las cosas; siempre hemos trabajado así, viendo perfiles y jugadores que nos interesan y, en este caso, lo que pasa con Lesme, que vendrá con nosotros”, afirmó Gustavo Pérez en declaraciones a FUTV.

Gustavo Pérez – Gerente general de Herediano

“Lo que pasa con Lesme es bueno, habla de su profesionalismo, dándole todo al club en el que está ahorita, pero también con la mirada puesta en lo que puede venir. Así como con Lesme, siempre vamos a estar atentos a los jugadores que podemos traer para el siguiente torneo”, sentenció el gerente deportivo de Herediano.