Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Vendrá con nosotros”: Herediano se adelanta a Alajuelense y Saprissa en el mercado y revela su próximo fichaje

Jafet Soto aseguró un nuevo jugador de cara al próximo torneo para Herediano. Descubre de quién se trata.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Jafet Soto cierra un nuevo fichaje
© HeredianoJafet Soto cierra un nuevo fichaje

Jafet Soto, en su rol como presidente de Herediano, ya trabaja con la mirada puesta en el futuro mientras se disputa el Torneo Clausura 2026. El dirigente no ha perdido tiempo y comenzó a mover fichas de cara al próximo campeonato, tomando ventaja sobre el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense para concretar la primera incorporación del siguiente certamen.

“Nueva incorporación”: ganó 4 títulos en Saprissa, Jafet Soto lo limpió de Herediano y ahora jugará en otro club de Costa Rica

ver también

“Nueva incorporación”: ganó 4 títulos en Saprissa, Jafet Soto lo limpió de Herediano y ahora jugará en otro club de Costa Rica

¿Cuál es el nuevo fichaje que ha cerrado Jafet Soto para Herediano?

Herediano ya tiene asegurada su primera incorporación para la próxima temporada, luego de que Gustavo Pérez, como gerente deportivo de Herediano, confirmara antes del partido ante Alajuelense que el club cerró la llegada del delantero Fernando Lesme, quien actualmente está en Municipal Liberia.

El futuro de Fernando Lesme daría un giro inesperado lejos de Costa Rica tras firmar con
Fernando Lesme – Municipal Liberia

De hecho, Fernando Lesme ya estampó su firma con Herediano y su llegada al club está confirmada. Aunque en este torneo continúa con los aurinegros por solicitud del técnico José Saturnino Cardozo, el delantero paraguayo se unirá al equipo florense apenas finalice el certamen.

Algo que ha caracterizado al Herediano es siempre ir un poquito adelante de las cosas; siempre hemos trabajado así, viendo perfiles y jugadores que nos interesan y, en este caso, lo que pasa con Lesme, que vendrá con nosotros”, afirmó Gustavo Pérez en declaraciones a FUTV.

Andy Rojas Guatavo Pérez Jugador del Nueva York Red Bull Herediano 7 de febrero del 2025 Cortesía: Herediano
Gustavo Pérez – Gerente general de Herediano
Publicidad

Lo que pasa con Lesme es bueno, habla de su profesionalismo, dándole todo al club en el que está ahorita, pero también con la mirada puesta en lo que puede venir. Así como con Lesme, siempre vamos a estar atentos a los jugadores que podemos traer para el siguiente torneo”, sentenció el gerente deportivo de Herediano.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie veía venir
Costa Rica

Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie veía venir

Carevic se queda con el fichaje que Jafet quería para enero
Costa Rica

Carevic se queda con el fichaje que Jafet quería para enero

Fernando Lesme podría ir a un nuevo club tras firmar con Herediano
Costa Rica

Fernando Lesme podría ir a un nuevo club tras firmar con Herediano

Mientras Dereck Moncada brilla en el Inter de Bogotá, otro hondureño tiene fascinado a los colombianos
Honduras

Mientras Dereck Moncada brilla en el Inter de Bogotá, otro hondureño tiene fascinado a los colombianos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo