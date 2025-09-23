Mientras todo México elogia a Keylor Navas, Memo Ochoa recibe el rechazo que jamás imaginó en su país: “Qué portero más malo”

Keylor Navas y Guillermo “Memo” Ochoa, alguna vez comparados en la discusión sobre quién era el mejor guardameta de la Concacaf, atraviesan en la actualidad realidades completamente opuestas.

Por un lado, el histórico portero costarricense continúa demostrando su vigencia a los 38 años bajo el marco de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, donde desde su llegada se ha convertido en el arquero con menos goles recibidos del campeonato.

Keylor Navas, a pura vigencia

El último fin de semana, Keylor volvió a ser figura en el empate 1-1 ante Tigres, donde detuvo un penal sobre la hora, aunque no pudo hacer nada ante el rebote que aprovechó Ángel Correa para sellar la igualdad. Tras su brillante actuación, que ya es habitual, el reconocido diario azteca Récord lo eligió en su portada bajo un título contundente: “Muralla tica”.

México se rinde ante Keylor Navas (Récord).

Con Pumas séptimo en el Apertura 2025 y en zona de clasificación al Play-In, la influencia de su capitán es incuestionable. En las siete jornadas disputadas desde su debut, el equipo universitario recibió solo cuatro goles, siendo el cuadro más sólido en defensa desde la fecha tres.

Memo Ochoa, entre críticas y humillaciones

La otra cara de la moneda es Guillermo “Memo” Ochoa. A sus 40 años, el mexicano viene de una temporada para el olvido con el AVS de Portugal, donde rozó el descenso, y ahora su debut con el AEL Limassol de Chipre terminó siendo un verdadero desastre: recibió cinco goles en contra en lo que debía ser su presentación triunfal.

La prensa chipriota no lo perdonó, hablando de un “debut de pesadilla” y señalando que el equipo encajó más tantos en un solo partido que en toda la campaña anterior.

Pero el golpe más duro llegó desde su propio país, cuando el periodista José Luis Morales escribió en su cuenta de X (ex Twitter), donde lo siguen más de 120 mil personas: “Qué portero más malo es Memo Ochoa. ¡En su debut en la poderosísima y ultracompetitiva liga de Chipre, lo golean 5-0!”.

Comentarios como este se multiplicaron en las redes sociales, reflejando el duro presente de Memo, que lucha por mantenerse en carrera hacia el Mundial 2026 con la Selección de México, pero está lejos está de convencer a su propia afición.