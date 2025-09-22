“Muralla tica”: México se rinde a los pies de Keylor Navas gracias a la marca que hace soñar a Pumas con el título

Este lunes 22 de septiembre, la figura de Keylor Navas volvió a acaparar los reflectores en México. El histórico portero costarricense fue protagonista absoluto en la portada del diario deportivo Récord, que decidió dedicarle su primera plana bajo el título: “Muralla tica”.

A sus 38 años, el ex Real Madrid sigue demostrando partido a partido por qué es uno de los mejores arqueros de la historia, ahora defendiendo los colores de Pumas de la UNAM en la Liga MX.

Una nueva actuación imperial de Keylor Navas

El sábado, en el duelo frente a Tigres, Keylor volvió a sobresalir. Detuvo un penal al minuto 90 que mantenía viva la ventaja de su equipo, aunque el rebote quedó en los pies de Ángel Correa, que terminó anotando para sellar el empate 1-1.

Más allá de esa acción infortunada, Keylor fue la gran figura del encuentro, con varias intervenciones determinantes que ratifican su enorme influencia en el equipo que dirige Efraín Juárez.

La marca que ilusiona a los felinos

Para dimensionar su impacto, Récord destacó un dato que enciende la ilusión de los universitarios: “Desde el debut de Keylor Navas en la jornada tres, Pumas se ha convertido en el equipo con menos goles recibidos“.

“Entre la tercera y novena fecha, que recién terminó, el conjunto de la UNAM apenas encajó cuatro goles, tres menos que Cruz Azul y Xolos”, publicó el medio mexicano.

Keylor Navas sueña en grande

Con México rendido a sus pies, Keylor Navas apunta ahora a cortar la larga sequía de títulos que arrastran los Pumas, que no celebran un campeonato de Liga MX desde el 2011. Actualmente, el club ocupa la séptima posición en el Torneo Apertura 2025, dentro de la zona de clasificación al Play-In.

El próximo desafío para los felinos será este miércoles 24 de septiembre, cuando visiten a Juárez FC en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido está programado para las 9:00 p.m. (hora tica) y será una nueva oportunidad para que Keylor reconfirme por qué en México ya lo llaman la Muralla Tica.