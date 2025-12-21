Erick Lonnis ya lo sabe: Saprissa tendrá nuevo gerente deportivo y esto sucederá con el ex portero

Mientras los fanáticos del Deportivo Saprissa aún intentan asimilar el fracaso del equipo dirigido por Vladimir Quesada en el Torneo Apertura 2025, donde Liga Deportiva Alajuelense los barrió en la final para decretar la ansiada estrella 31 y cerrar un año sin títulos para los morados, en Tibás ya comenzaron los movimientos fuertes de cara al 2026.

Durante la noche del domingo, el periodista Yashin Quesada anunció uno de los primeros grandes cambios en la cúpula del Monstruo: “Es prácticamente un hecho: Víctor Cordero será el nuevo Gerente Deportivo del Saprissa”, anunció en sus redes sociales.

ver también Nuevo arquero para Saprissa: Esteban Alvarado enfrenta la dura decisión de Erick Lonnis que puede sentenciar su futuro

El ex futbolista de 52 años, quien ya ha sido director deportivo del club entre 2019 y 2021, sería presentado oficialmente en las próximas horas, marcando así el inicio de una nueva etapa en la planificación deportiva del club tras el fracaso en el Apertura.

Víctor Cordero regresaría a Saprissa (Deportivo Saprissa).

¿Se va de Saprissa? Esto pasará con Erick Lonnis

Ahora bien, con el arribo del directivo surge un gran interrogante: ¿qué pasará con Erick Lonnis, quien venía fungiendo como gerente deportivo de facto y liderando el Comité Técnico de Saprissa?

Según confirmó el propio Yashin Quesada, el histórico ex guardameta continuará ligado a la institución, pero todo indica que no lo hará en el mismo puesto que ocupó durante este último proceso.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Todavía queda por definirse cuál será exactamente la nueva función de Lonnis dentro de la estructura morada. Lo cierto es que su breve paso como cabeza de la planificación deportiva no deja el mejor balance, y para convencerse de ello solo basta con decir que ninguno de los fichajes que negoció terminaron siendo titulares en la fase final del campeonato bajo la conducción de Vladimir Quesada.

Publicidad

ver también Limpieza profunda en Saprissa: estas serán las primeras salidas de Tibás después del fracaso que coronó a Alajuelense

De todas formas, Saprissa aún no ha emitido un anuncio oficial sobre estos movimientos, por lo que habrá que esperar la confirmación del club para dar por completamente sellado el nuevo orden en su estructura deportiva.