Real España pone en alerta a Saprissa tras la noticia que se confirma en Honduras sobre Jeaustin Campos

Jeaustin Campos se convirtió en una opción muy fuerte para volver a Saprissa luego de que el equipo Morado perdiera la final del Clausura 2025 contra Alajuelense.

Vladimir Quesada no va a seguir como su DT principal y Campos, que dirige al Real España de Honduras, siempre está en el radar del más ganador de Costa Rica y Centroamérica.

Ahora bien, desde la dirigencia de Real España, más precisamente su presidente, Elias Burbara, ha confirmado a Saprissa lo que pasará con Jeaustin.

La decisión ya está tomada y el plan es que Campos cumpla su contrato hasta 2027, por lo que en este momento una salida no se maneja.

Real España deja clara su postura con Jeaustin Campos para 2026

Elias Burbara al ser consultado si Jeaustin Campos seguirá en Real España: “El próximo (torneo) y el que le sigue. Uno de los pecados más grandes que yo he tenido en mi gestión de presidente ha sido la cambiadera de técnicos. Creo que no puedo permitirme seguir cometiendo ese mismo error. Ya conseguí un buen técnico que ha levantado el equipo, que ha puesto al equipo a jugar, que si bien no ha conseguido los objetivos y que si bien está en deuda todavía, creo que hacer un cambio de técnico y volver a comenzar sería lo peor que podamos hacer. Creo que todo cabe por dar ese voto de confianza y seguir empujando la carreta hasta conseguir el objetivo”, dijo en una entrevista con diario Diez.

Burbara fue claro y quiere que el objetivo de Campos sea salir campeón, ya perdió una final en el Clausura 2025

“Está obligado a salir campeón ya este mes, pero realmente sabemos que si cambiamos técnico es como volver a empezar. Va a venir otro técnico, va a sacar a todos estos jugadores y, si no funciona, otra vez a cambiar. La verdad es que la experiencia nos ha dicho que la falta de títulos de Real España no ha pasado por el cuerpo técnico, no ha pasado por ahí la deficiencia. Entonces hemos mejorado otros aspectos, otras deficiencias, y esperemos que ya pronto se nos quite esa carga”.

¿Cuánto le ha dado Jeaustin Campos en trabajo?: “Creo que se han formado las bases para una estabilidad y eso ha sido lo más difícil de conseguir. Hoy toca tener la paciencia para que ese trabajo coseche frutos”.

¿Cómo toma la directiva de Real España los enojos de Jeaustin Campos?: “Lo que pasa es que él ve algunas injusticias que nos han sucedido, algunos errores arbitrales consecutivos. A veces cuando uno habla de errores arbitrales se queda tranquilo cuando los errores son para ambos lados. Por ejemplo, el partido de ayer: hubo un error para un lado y hubo un error para el otro, no pasa nada. Al final eso no va a marcar el resultado deportivo o el resultado del partido. Pero cuando a lo largo del torneo te han beneficiado una vez y han ido en contra tuya como diez veces, creo que ahí es donde Justin levanta las alarmas”.

Real España se juega todo este martes en el partido de la tercera jornada de la Triangular ante Motagua. La Máquina debe ganar para llegar al último juego ante Olimpia con chances de clasificar a la final. Mientras que Saprissa debe buscar otra opción de técnico para 2026.