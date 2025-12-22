Saprissa negocia con un rival directo: va por una de sus figuras y a cambio le daría un jugador borrado por Vladimir Quesada

Mientras el Deportivo Saprissa avanza en la planificación de su próximo proyecto deportivo para 2026, dentro de sus tareas ya se mueve en el mercado con una negociación que involucra directamente a un rival directo del campeonato nacional en Costa Rica.

En medio de este escenario, la dirigencia valora una operación que incluiría el intercambio de piezas, con la posible salida de un futbolista que perdió protagonismo durante la etapa de Vladimir Quesada.

La negociación de Saprissa con un rival directo

El periodista Kevin Jiménez adelantó que Deportivo Saprissa y Municipal Liberia se encuentran en negociaciones para concretar un intercambio de jugadores.

Según explicó, el conjunto morado tiene interés en sumar al defensor Cristian Reyes, mientras que Liberia busca hacerse con los servicios de Jefferson Brenes, en una operación que aún está siendo analizada por las dirigencias.

“Saprissa y Liberia negocian intercambio de jugadores. Saprissa quiere a Cristian Reyes defensa. Y Liberia buscará a Jefferson Brenes. Están negociando entre la directiva para poder llegar a un acuerdo“, comentó el periodista Kevin Jiménez.

Jefferson Brenes – Saprissa

Cristian Reyes – Municipal Liberia

Los últimos meses de Jefferson Brenes en Saprissa

Los registros de Jefferson Brenes con el Deportivo Saprissa evidencian un paso marcado por las dificultades físicas. Tras sufrir una lesión meniscal que lo mantuvo fuera de las canchas durante 134 días, el mediocampista no logró volver a mostrar el mismo nivel que tenía antes de su baja.

En el Apertura 2025 disputó 10 partidos de fase regular, además de apariciones en el playoff y la Copa Centroamericana, para un total de 14 encuentros, en los que registró dos asistencias.